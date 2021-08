Une femme âgée poignardée à mort alors qu’un homme était arrêté .

Des médecins légistes sont descendus sur la propriété de l’ouest de Londres après que la femme âgée a été poignardée à mort (Photo: PA)

Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu’une femme âgée a été poignardée à mort dans l’ouest de Londres.

Un homme dans la vingtaine a été arrêté pour suspicion de meurtre sur les lieux de St Luke’s Road, Notting Hill.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins pour une blessure mineure.

La police a été appelée samedi vers 14 h 10 après des informations faisant état de troubles dans la maison.

Le Met a déclaré: «Les officiers, le London Ambulance Service et l’Air Ambulance de Londres se sont tous rendus sur les lieux.

«Une femme, âgée d’environ 70 ans, a été retrouvée à l’intérieur d’une adresse souffrant de blessures par arme blanche.

«Malgré les meilleurs efforts des services d’urgence, elle a été déclarée morte sur les lieux à 14 h 56.

La police a mis en place un cordon autour de la maison de Notting Hill (Photo : Ben Cawthra/LNP)



Un homme qui a également été blessé lors de l’incident a été arrêté pour suspicion de meurtre (Photo : Ben Cawthra/LNP)

« Ses plus proches parents ont été informés.

Les agents ont déclaré qu’aucun autre blessé n’avait été signalé et qu’une scène de crime était toujours en place.

Les personnes disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête ont été invitées à appeler la police au 101.

