Une femme arrêtée à Minorque pour avoir abandonné son fils de 3 ans

22/11/2021

La police nationale de la Ciutadella, en Minorque, a arrêté une femme de 41 ans en tant qu’auteur présumé d’un crime de abandon du mineur, après avoir laissé son fils de 3 ans seul dans la maison familiale. Le mineur était errer pendant plusieurs heures dans la rue en pyjama.

Comme expliqué par la police dans un communiqué, les événements se sont produits autour de 2h00 le samedi, lorsque des agents du commissariat de Ciutadella ont reçu un avis d’un voisin du quartier, qu’ils il avait trouvé le petit garçon marchant dans la rue et perdu à la recherche de ses parents.

Lorsque les agents sont arrivés dans le secteur, le témoin a assuré que, alors qu’il était sur la voie publique, il a vu l’enfant, qui l’a appelé « papa » et s’est jeté dans ses bras.

Les flics ont ça le petit indiquera par des pancartes où était sa maison et, une fois arrivés, ils ont vu qu’il y avait un un trou par lequel sûrement le mineur s’est échappé.

N’ayant pas retrouvé ses parents, les agents ont transféré l’enfant dans des commissariats, afin que l’UFAM du commissariat de Ciutadella puisse le prendre en charge.

Dans le même temps, les agents interrogeaient davantage de voisins pour obtenir des informations sur les parents du mineur. Un des voisins a assuré que ce n’était pas la première fois que des événements similaires se produisaient et, grâce à elle, ils ont localisé les oncles du garçon.

Une heure plus tard, le membre de la famille s’est rendu au poste de police, s’en chargeant. Pendant ce temps, l’enquête s’est poursuivie pour localiser les parents et clarifier les causes de ce qui s’est passé.

Deux heures plus tard, à 4 heures du matin, la mère de l’enfant s’est présentée au commissariat. Après l’avoir interrogé sur les faits, il a déclaré qu’il avait quitté le domicile pour chercher des clés de travail, sa déclaration ne concordant pas avec ce qui s’était passé, ce pour quoi il a été arrêté.

Les agents ont informé le parquet des mineurs et les services de protection des mineurs de ce qui s’était passé.