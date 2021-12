Une femme arrêtée à Palma pour avoir collé des ciseaux sous un œil à l’autre après une dispute

09/12/2021 à 20:06 CET

Lorenzo Marina

Un argument pour des raisons de trafic dans le Porta de Sant Antoni dérivé peu de temps après dans un agression brutale aux ciseaux sous l’œil d’une femme à l’autre à Son Banya. La police nationale arrêté l’agresseur, une femme de 35 ans, en tant qu’auteur présumé d’un délit de blessures.

Les événements se sont produits environ neuf heures et demie du soir samedi dernier. Deux femmes ont requis la présence de la police après avoir été agressées. Les deux étaient au rond-point d’accès à Son Banya.

Lorsqu’une patrouille de police s’est présentée à l’endroit désigné, les agents ont constaté à quel point l’un d’eux saignait abondamment du fond d’un œil. Après avoir avisé une ambulance, la victime a été transféré à Son Llàtzer, où Elle a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence. Auparavant, c’était admis à l’hôpital.

Pendant ce temps, l’autre femme a déclaré à la police que quelques instants auparavant, ils avaient maintenu une discussion pour des raisons de circulation à la Porta de Sant Antoni avec un couple, dans laquelle l’agresseur présumé a été retrouvé. Elle était accompagnée d’un homme, apparemment son partenaire. Le différend semblait alors ne pas aller au majeur.

Ensuite, vers neuf heures et demie du soir, les deux femmes ils ont de nouveau rencontré le couple dans la ville de Son Banya. La discussion a ensuite repris avec plus de vigueur et Cela a conduit à une violente bagarre.

À un moment donné, l’agresseur a sorti une paire de ciseaux de l’intérieur du véhicule et marcha avec eux jusqu’à l’une des femmes. Avant qu’il ne puisse réagir les a collés dans la partie inférieure de l’œil. La coupe profonde l’a fait saigner abondamment et les agresseurs se sont enfuis.

À la suite de cet incident, les agents ont effectué plusieurs raids dans les environs pour tenter de localiser l’agresseur. Enfin, au bout d’un moment, les agents ont trouvé la suspecte et l’ont arrêtée en tant qu’auteur présumé d’un crime de blessures.

La police s’est ensuite rendue à Son Llàtzer pour vérifier l’état de la victime. Celui-ci avait été saisi par le plaie incisée émoussée dans la région lacrymale gauche. Il allait être Immédiatement transféré au bloc opératoire pour suturer la plaie.