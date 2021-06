Une femme asiatique malade et frappée par une ventouse a été arrêtée 17 fois – 8 CETTE ANNÉE ! 10z viral

Alexander Wright inculpé pour une femme asiatique

* L’homme responsable de l’attaque de lundi contre une femme américaine d’origine asiatique a été inculpé pour son crime.

Le suspect identifié comme Alexandre Wright a été arrêté et accusé d’agression en tant que crime haineux et d’autres chefs d’accusation, rapporte CBS New York. Les enquêteurs disent que Wright a été trouvé avec ce qui ressemble à du médicament K2 lorsqu’ils l’ont arrêté. Ils pensent également que l’homme de 48 ans, qui a été arrêté 17 fois – huit cette année – vit dans un refuge pour sans-abri.

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’incident s’est produit dans le quartier chinois à 18h15, lorsque les autorités ont déclaré que la femme de 55 ans avait été frappée lors d’une attaque aléatoire et non provoquée. La femme a été projetée au sol et emmenée à l’hôpital New York-Presbyterian Lower Manhattan avec une blessure au visage. Comme le rapporte ABC7NY, après que le suspect a frappé cette femme au visage, des témoins disent qu’il s’est ensuite tourné vers la foule et a crié: “Voulez-vous me battre?”

OBTENEZ PLUS D’INFOS COMME ÇA SUR EURWEB : Le festival de la culture ESSENCE présenté par Coca-Cola annonce l’expérience virtuelle « Live Loud » 2021