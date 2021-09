Une femme attrape un requin-marteau de 11,5 pieds dans un camion

En pêchant depuis une plate-forme construite au sommet d’une camionnette, Jen Merchant a attrapé un meilleur requin-marteau mesurant 11,5 pieds dans une bataille qui a duré 45 minutes.

Merchant, guide de pêche au surf et écologiste, pêchait au surf samedi avec son mari Tim et Dustin Hickey au sud de Bob Hall Pier sur l’île North Padre au Texas.

Merchant a déclaré à My San Antonio que c’était un “vraiment bon combat” et qu’elle avait encore mal deux jours plus tard.

Son précédent meilleur requin-marteau mesurait 7 pieds 4 pouces et a été capturé et relâché le 18 juillet 2021.

“J’étais content”, a déclaré Merchant à My San Antonio. « J’essaie d’en obtenir un de plus de 10 pieds depuis un certain temps. C’était vraiment satisfaisant d’atteindre enfin mon record personnel. Je n’aurais pas pu le faire sans Tim Merchant et Dustin Hickey pour m’aider à chaque étape.

Le trio a mesuré et marqué le requin-marteau, tout en récupérant des échantillons d’ADN et en retirant les hameçons qui s’étaient cassés lors de précédentes batailles avec des pêcheurs. Ils ont ensuite relâché le requin, comme le montre la vidéo.

Jen Merchant a combattu le requin du haut du camion tout en portant un harnais de pêche, et il est apparu parfois qu’elle devait s’accrocher à une balustrade arrière pour plus de stabilité. Ils ont utilisé un drone pour jeter les appâts dans l’eau.

Jen pêche au Texas depuis 11 ans, selon son site internet Fishing with Jen. “Elle a grandi en courant des lignes de membres pour le poisson-chat et la grenouille gigging les lacs et les criques de l’est du Texas”, indique son site. « Une fois qu’elle a goûté à la vie salée, elle est devenue accro !

“Elle se spécialise dans la capture de toutes les espèces de sébaste, truite, carangue, tambour noir, tarpon, raie pastenague, requins et maquereau.”