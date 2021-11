Une femme aurait gagné 57 000 $ à partir de gâteaux non officiels de tueurs de démons

Non officiels ou non, ils ont l’air bien. Capture d’écran : Nouvelles du SCT

Un résident de 34 ans de Shibuya à Tokyo a été arrêté pour violation de la loi japonaise sur le droit d’auteur après avoir vendu des gâteaux Demon Slayer sans licence.

Selon Kyodo News, les femmes ont vendu les gâteaux via Instagram, les clients soumettant les images souhaitées pour qu’elles soient transformées en glaçage, crème et sucre. Le suspect aurait facturé entre 13 000 yens (114 $) et 15 000 yens (132 $) par gâteau. Depuis juillet 2019, on pense qu’elle a réalisé plus de 6 500 000 yens de ventes. C’est plus de 57 000 $!

C’est aussi beaucoup de gâteaux.

Le département de la police métropolitaine a publié des photos des gâteaux criminels en question, que l’on peut voir dans le clip de TBS News ci-dessus.

Demon Slayer est l’un des mangas et anime les plus populaires de tous les temps. En raison de sa grande popularité, il a été giflé sur toute une gamme de produits au Japon, provoquant une augmentation des ventes de certains produits. Par exemple, cela a changé la donne pour une entreprise japonaise de café en conserve.

En raison du pouvoir de vente de Demon Slayer, ses détenteurs de droits d’auteur ont été particulièrement stricts et sensibles. En juillet, Kotaku a rapporté que la marchandise inspirée de Demon Slayer avait conduit à des arrestations. Les produits ne mentionnaient pas explicitement Demon Slayer ni ne présentaient les personnages, mais faisaient référence à la franchise populaire en reproduisant son motif à carreaux vert et noir désormais emblématique.

Ce dernier cas est plus explicite. Les gâteaux comportent les personnages et le logo Demon Slayer immédiatement reconnaissable. C’est pourquoi, lorsque la société de production a vu les gâteaux Demon Slayer sur Instagram en février 2021, elle a contacté les autorités. De plus, ANN rapporte qu’une boulangerie japonaise nommée Workshop Priroll possède déjà une licence officielle pour fabriquer et vendre des gâteaux Demon Slayer, dont le prix se situe entre 4 860 yens (43 $) et 5 940 yens (52 $).

« Je pensais que si je faisais [the cakes] avec des personnages d’anime populaires, je pourrais les vendre », aurait déclaré la suspecte du gâteau, reconnaissant qu’elle avait violé la loi sur le droit d’auteur. « Je savais que c’était un crime.