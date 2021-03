Une femme avec un couteau arrêtée devant la maison de Drake lors d’une tentative d’effraction .

Instagram

Il est également rapporté qu’un garde devant le manoir de Toronto du hitmaker « In My Feelings » a été frappé avec une pipe par l’intrus féminine lors de l’incident, qui a eu lieu lorsque le rappeur était à la maison.

Une femme armée d’un couteau aurait été arrêtée à l’extérieur Canardest chez elle au Canada alors qu’elle tentait de pénétrer dans la propriété. De nouveaux rapports ont déclaré que l’intrus féminine avait été confrontée à la sécurité devant la porte du manoir de Toronto du hitmaker «In My Feelings» vers 16 h 50 le mardi 30 mars.

Rapportant l’incident, le chroniqueur du Toronto Sun Joe Warmington a écrit sur Twitter: «BREAKING– Large présence @TPSOperations à la maison sur Bridle Path. Des sources disent devant la maison de la superstar Drake. Espérons que tout va bien. Mais les sources disent que cela semble être une scène chargée. Un véhicule paramédical a également été repéré là-bas. Demandant des éclaircissements à l’artiste «Le plan de Dieu», il a ajouté: «#Drake peut-être que @Drake peut clarifier ce qui se passe?»

Joe a également rapporté qu’un garde avait été frappé avec une pipe par la femme. « On me dit que @Drake n’a pas été blessé dans une attaque armée contre sa propriété à Bridlepath, mais un membre de son entourage a peut-être été frappé avec une pipe », a poursuivi Joe dans un tweet séparé. «Des sources me disent qu’une femme a été arrêtée dans la propriété du manoir @Drake et qu’un couteau a été localisé», a-t-il ajouté.

«J’entends un agent de sécurité de @Drake a empêché la suspecte armée de pénétrer sur la propriété. Elle a été arrêtée près de la porte, mais un agent de sécurité aurait été frappé avec une pipe », a-t-il écrit. «Des sources disent qu’un tuyau en métal et un couteau parmi les preuves à la maison @Drake. Un agent de sécurité aurait été physiquement agressé, mais la femme ne s’est pas rendue à l’intérieur du manoir ni même dans la propriété. Sept voitures @TPSOperations ont répondu et un véhicule paramédical. »

«Une femme adulte qui portait un couteau a été arrêtée», a déclaré au Sun une source du service de police de Toronto. Démystifiant les affirmations initiales de Joe selon lesquelles l’intrus a réussi à entrer dans la maison et qu’elle a poignardé un garde, la police a poursuivi: «Elle n’a obtenu aucune sorte d’entrée dans la propriété et il n’y a eu aucun blessé.

La police a ajouté: «On ne sait pas ce qu’elle faisait chez la résidente, mais elle n’a eu aucune communication avec le propriétaire.» On a dit que Drake se trouvait à l’intérieur de sa somptueuse maison de 50000 pieds carrés lorsque le chahut a eu lieu.

Drake, quant à lui, n’a pas encore commenté l’incident.

