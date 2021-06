Une femme blessée après que des jeunes ont jeté des pierres sur le pare-brise d’une voiture à Lincoln | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Shona Nelson, 49 ans, a subi une crise de panique et des vomissements après que les voyous insensés sur un pont aient visé sa Peugeot 107. Cela s’est produit sur une route à deux voies très fréquentée sur le chemin du retour de Shona après une virée shopping à Lincoln mardi soir.

L’incident a laissé huit marques sur le verre.

S’adressant à Lincolnshire Live, la mère de deux enfants a déclaré: “Il [the car] on dirait qu’un fusil de chasse l’a tiré.

“Cela m’a choqué car je ne m’attendais évidemment pas à conduire sous le pont et que cela m’arrive.

“J’ai eu beaucoup de chance quand je regarde en arrière et que je le vois.

“Beaucoup de mes amis ont déclaré que j’avais eu beaucoup de chance que rien de grave ne se soit produit et que je n’ai pas accidenté ma voiture.

“Je pense que j’ai été tellement choqué par ce qui s’est passé. Je me souviens d’avoir crié et pensé oh mon dieu, ce qui a heurté ma voiture.

“Nous avons vu les rochers sur la route et nous avons réalisé que des enfants avaient été vus s’enfuir du pont.”

Shona, une secrétaire juridique, a terminé son voyage de trois milles jusqu’à son domicile à Cherry Willingham, dans le Lincolnshire.

Mais elle a commencé à hyper ventiler et a appelé une ambulance.

Elle a ajouté: “Ils ont dû appeler une ambulance parce que j’étais si mauvaise qu’ils ont dû m’admettre à A+E.

“Je devais être éclairé en bleu parce qu’ils pensaient au début que j’avais un saignement au cerveau parce que j’étais si mauvais avec tous les tests que les ambulanciers ont fait chez moi.

“J’ai dû passer un scanner d’urgence.”

Shona est maintenant de retour à la maison, s’étant rétablie à l’hôpital.

La mère a partagé les détails de son épreuve sur les réseaux sociaux dans l’espoir que les responsables réalisent toute l’étendue de ce qu’ils ont fait.

Elle a déclaré: “Je pense qu’il doit être alerté. Vous ne pouvez tout simplement pas faire cela.

“C’est tellement dangereux et je regarde en arrière et je pense que j’ai eu tellement de chance.

“Mes fils n’ont réussi leurs tests qu’il y a une semaine. Imaginez si cela leur arrivait et qu’ils tombaient en panne, cela aurait été effrayant.

“J’espère que les enfants verront les dégâts qu’ils ont causés à ma voiture et j’espère que le bouche à oreille leur fera comprendre qu’ils n’auraient jamais dû faire ça.”

Le conducteur a déclaré que l’incident avait été signalé à la police du Lincolnshire, mais la police a déclaré qu’elle n’était pas au courant d’un rapport.