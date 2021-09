Une femme bolivienne faisant l’objet d’une enquête pour la tragédie aérienne de Chapecoense est arrêtée au Brésil

24/09/2021 à 5h05 CEST

La police fédérale du Brésil a arrêté ce jeudi la citoyenne bolivienne Celia Castedo Monasterio, a enquêté pour la catastrophe aérienne survenue le 28 novembre 2016, au cours de laquelle 71 personnes sont décédées, dont des footballeurs, des entraîneurs et des dirigeants de Chapecoense.

La police de Corumbá, une ville frontalière avec la Bolivie située dans l’État du Mato Grosso do Sul, a annoncé que la femme était responsable de l’analyse et de l’approbation du plan de vol de l’avion où la Chapecoense était mobilisée et recherchée par la justice de son pays. Castedo Monasterio était un fonctionnaire de l’Administration des aéroports et des services auxiliaires à la navigation aérienne de Bolivie (AASANA) et après la tragédie survenue en Colombie, il a déclaré avoir subi “des pressions et du harcèlement” de la part de ses supérieurs. “La femme bolivienne était une spécialiste de la sécurité des vols et, à l’époque, aurait frauduleusement omis de respecter les exigences minimales procédure d’approbation du plan de vol de l’avion, puisque dans le programme présenté, le rayon d’action de vol n’était pas adéquat pour le voyage », a expliqué la police fédérale.

La tragédie s’est produite près de la ville de Medellín lorsque l’avion dans lequel voyageait le Chapecoense s’est écrasé à 17 kilomètres de l’aéroport José María Córdova en panne de carburant. L’équipe se dirigeait vers la Colombie pour jouer la finale de la Copa Sudamericana contre l’Atlético Nacional 2016. 71 des 77 personnes qui se trouvaient à bord de l’avion de la compagnie aérienne bolivienne Lamia sont décédées dans la tragédie. Trois footballeurs, deux membres d’équipage et un journaliste ont survécu.

La femme restera détenue dans la ville de Corumba, dans le Mato Grosso pendant que des procédures légales sont en cours pour qu’elle soit remise aux autorités boliviennes.