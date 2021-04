Une femme californienne décédée, 2 hospitalisés après une chirurgie plastique par un médecin de Tijuana z .

Une Californie au cœur brisé veut des réponses après la mort de sa fille sur la table d’opération alors qu’elle subissait une chirurgie esthétique au Mexique.

Keuana Weaver, une mère de deux enfants de 38 ans de Long Beach, aurait dit à sa famille qu’elle se rendait en Floride pour «faire du travail». Au moment où sa mère apprit que Weaver était en fait parti au Mexique, il était trop tard. Après avoir subi une intervention chirurgicale à Tijuana en janvier, qui aurait inclus une procédure de liposuccion de 6700 $, Weaver est décédée et deux autres femmes ont été hospitalisées après que leurs chirurgies aient été pratiquées le même jour par le même médecin, rapporte PEOPLE.

Les trois procédures ont eu lieu le 29 janvier par le Dr. Jesús Manuel Báez López à Art Siluette Aesthetic Surgery, selon The San Diego Union-Tribune. Weaver a fait le voyage à Tijuana avec son amie Kanisha Davis, car ils ont tous deux prévu une liposuccion et une abdominoplastie. Davis, qui se trouve être une infirmière, a déclaré à la publication qu’elle savait que quelque chose n’allait pas lorsque Weaver n’a été connecté à aucun moniteur pendant l’opération et qu’elle a été libérée immédiatement.

Keuana Weaver / Facebook

«En tant qu’infirmière, je savais que quelque chose n’allait pas», a déclaré Davis, notant qu’elle-même est tombée gravement malade après son retour en Californie après son opération avec Baez. Elle a commencé à saigner de l’intérieur et à vomir du sang. Davis a finalement été hospitalisée pendant deux semaines après avoir appris qu’elle faisait une hémorragie à l’intérieur.

«Si je n’étais pas allée à l’hôpital à ce moment-là, je serais morte», a-t-elle déclaré. «Savions-nous que nous prenions un risque au Mexique? Oui. Mais avons-nous jamais pensé, à un moment quelconque, que le risque serait la mort? Non.”

Mère de Weaver Renee, 58 ans, a déclaré qu’elle avait le «cœur brisé» de la mort subite de sa fille.

«Je veux savoir ce qui s’est passé», a-t-elle déclaré au San Diego Union-Tribue. «Keuana était une femme très indépendante; une femme noire bonne, aimante, intelligente et très intelligente », a-t-elle ajouté. «Je suis surtout triste que cela soit arrivé à ma fille parce qu’elle était déjà si belle pour moi, à l’intérieur comme à l’extérieur, elle ne pouvait tout simplement pas le voir.

Renee a appris que la cause du décès de Weaver était «une encéphalopathie hypoxique secondaire», en raison d’un manque d’oxygène.

Selon le Daily Mail, Baez n’est pas membre d’une organisation de chirurgiens plasticiens appelée Asociacion Mexicana de Cirugia Plastica, Estetica y Reconstructiva. La loi de l’État mexicain stipule que seuls les chirurgiens plasticiens certifiés sont autorisés à effectuer certaines procédures cosmétiques, telles que la liposuccion et l’abdominoplastie. En 2015, la clinique de Baez aurait été fermée pour «ne pas avoir satisfait aux exigences minimales pour fonctionner légalement».

«Nous travaillons très dur pour nous assurer que les médecins qui exercent sans les qualifications appropriées soient immédiatement fermés et fassent l’objet d’une enquête par le procureur général», Atzimba Villegas, directeur d’État du tourisme médical, a déclaré dans un communiqué. «Il est essentiel pour l’ensemble de l’industrie que les patients se sentent en sécurité, soient bien soignés et obtiennent les résultats qu’ils recherchent.»

Pendant ce temps, Esmeralda Iniguez parle également de son calvaire presque fatal après avoir subi une intervention à la clinique le même jour que Weaver et Davis.

«Il a trop serré mes muscles abdominaux, écrasant tous mes organes ensemble et coupant l’approvisionnement en sang de mes reins, provoquant quelque chose appelé syndrome du compartiment abdominal», a déclaré Iniguez de Baez.

«J’étais tellement septique au moment où je suis arrivé aux urgences de Chula Vista le 3 février, j’étais littéralement à des heures de la mort. Mes reins se fermaient », a-t-elle déclaré au San Diego Union-Tribue. Iniguez continue de souffrir d’insuffisance rénale et a de nouveau été hospitalisé ce mois-ci.

Avant le COVID, des millions de Californiens se sont rendus au Mexique pour des interventions de chirurgie esthétique, où elles sont généralement moins chères qu’aux États-Unis. Le tourisme médical générerait plus de 1,7 milliard de dollars de revenus annuels.

