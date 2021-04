Une femme commence son activité de cartes en utilisant des déchets plastiques pour créer de jolis dessins ⋆ .

Flora nettoie régulièrement la plage et trouve des pièces pour ses cartes (Photo: Flora Blathwayt)

Lockdown a vu beaucoup d’entre nous adopter de nouveaux passe-temps créatifs – que ce soit la broderie, la pâtisserie ou la peinture.

Mais une résidente du sud de Londres a créé une entreprise qui intègre à la fois sa ruse et sa passion pour la planète.

Lors du verrouillage l’année dernière, Flora Blathwayt a lancé Washed Up Cards – une entreprise qui utilise de petits morceaux de déchets plastiques pour la conception de cartes.

Ses cartes adorables et pleines d’esprit comprennent toutes sortes de morceaux de plastique intéressants qu’elle collectionne sur les rives de la Tamise et sur diverses plages du Royaume-Uni.

Flora écrit ensuite exactement où la pièce a été trouvée au dos, pour une touche personnelle.

Si mignon (Photo: Flora Blathwayt)



Flore avec quelques matériaux d’artisanat potentiels (Photo: Flora Blathwayt)

La durabilité est quelque chose qui a toujours été dans le cœur de Flora.

Mais son tout premier nettoyage de plage à la fin de 2019 l’a incitée à faire plus avec ces petits morceaux de plastique jetés.

L’homme de 34 ans a déclaré à Metro.co.uk: « Je m’attendais à trouver beaucoup de choses comme des bouteilles, des sachets croustillants et des sacs en plastique – ce qui était évidemment le cas – mais ce sont les plus petits morceaux qui ont attiré mon attention.

« Ces petits morceaux de microplastique, qui sont un peu moins qu’un ongle (ou 5 mm) de longueur, et j’en ai pris certains car certains d’entre eux étaient vraiment jolis – il y avait des paillettes, il y avait des boutons, il y avait de minuscules petits roses nacrés des morceaux de plastique et j’en ai caché quelques-uns parce que je me suis dit: «Je vais faire quelque chose avec ça.»

Sa toute première création était une carte de mariage pour sa sœur, qui présentait une voiture d’escapade avec beaucoup de morceaux de plastique colorés comme canettes.

Suite au succès de cette carte, Flora a commencé à en fabriquer pour sa famille et ses amis.

Mais après le déclenchement de la pandémie, ce passe-temps est devenu une entreprise à plein temps.

Flora crée elle-même les designs (Photo: Flora Blathwayt)



Son bol de friandises revalorisées (Photo: Flora Blathwayt)



Il y a quelque chose pour chaque occasion (Photo: Flora Blathwayt)

Après avoir été mise en congé et par la suite licenciée de son travail lors du tout premier verrouillage, Flora a trouvé que sortir était vital pour sa santé mentale.

Elle dit: « Je suis vraiment contente de l’attention qu’elle m’a donnée pendant une année vraiment difficile.

«Je luttais, je n’avais pas de travail. Je vivais seul et j’avais vécu une rupture – j’étais juste un peu perdu et anxieux.

«À Londres, vous pouvez facilement ne pas connaître vos endroits sauvages. Oui, il y a des parcs, et ils sont géniaux – mais c’est dans la nature que je trouve quelque chose d’incroyablement ancré.

Et, pour moi, la rivière est devenue ce lieu sûr.

«C’est ce qui m’a permis de continuer – avec ma famille et mes amis.

Son artisanat a également aidé avec sa santé mentale (Photo: Flora Blathwayt)



Elle n’a pas peur de mettre la main dessus (Photo: Flora Blathwayt)

Flora explique que la fabrication de cartes était une forme de thérapie pour elle pendant cette période difficile.

Elle dit: « Certaines personnes achètent du coloriage dans des livres ces jours-ci et font toutes ces activités artisanales de pleine conscience, mais pour moi, c’était une autre victoire à faire cela. S’asseoir, griffonner des dessins de cartes et découper du plastique – cela m’a fait me concentrer et me concentrer et oublier le chaos autour de moi.

« Parfois, cela prend un certain temps pour y entrer, mais cela aide vraiment. C’est mieux que de faire défiler sans réfléchir sur votre téléphone ou de faire quelque chose de moins positif.

En l’espace d’un an, Flora a transformé Washed Up Cards en une brillante entreprise indépendante – avec des critiques élogieuses cinq étoiles sur Etsy. Au fur et à mesure de sa croissance, elle espère que ses cartes créatives inspireront les gens à réfléchir à l’environnement.

Elle ajoute: «Ce n’est pas trop prêcheur, c’est ce que j’aime dans les cartes.

« Nous pouvons regarder des documentaires et nous sentir dépassés par la vie et l’environnement, mais en réalité, l’alarmisme peut paralyser les gens, à mon avis.

« Oui, de gros trucs gouvernementaux et un changement de politique doivent se produire, mais en fait, de petites actions peuvent aider, donc si ma carte ne fait que vous ou quelqu’un – ne changez pas du jour au lendemain et soyez parfait – mais modifiez légèrement son comportement, je pense que c’est une bonne chose.

« J’espère que cela les engagera légèrement, j’ai eu tellement de bonnes critiques et quelqu’un m’a en fait envoyé un message disant qu’ils avaient acheté des ramasseurs de déchets et faisaient leur propre nettoyage de la rue. »

Un autre grand design (Photo: Flora Blathwayt)



Flora sort en ramassant des pièces pour ses cartes (Photo: Flora Blathwayt)

Plus: Royaume-Uni



Flora pense également que la pandémie pourrait changer les attitudes des gens envers l’environnement en général et espère que sa petite entreprise fait sa part – même si cela ne fait que rappeler aux gens les problèmes auxquels nous sommes encore confrontés.

Elle ajoute: « Nous pouvons attendre toute la journée que des initiatives arrivent pour nous faire adopter des modes de vie plus durables, mais je pense que cela va dans les deux sens et commence de bas en haut et j’espère vraiment que cela. [her business] entre dans des mondes qui n’y auraient peut-être pas pensé auparavant, ou avec ceux qui sont trop occupés.

« Les gens font moins et prennent plus de temps, alors qu’avant, vous remplissiez vos week-ends de brunchs et de projets chargés, mais maintenant, une promenade et un ramassage de litière pourraient être quelque chose que vous feriez – ou prenez le temps d’aller à une recharge stocker, ou chercher votre lait livré ou acheter une bouteille de recharge.

« J’ai l’impression qu’il y a une opportunité – et je sais que nous pourrions simplement revenir à la « normale » – mais j’espère qu’il y aura de petites parties de la vie des gens qui changeront pour le mieux et que le plastique pourrait en faire partie. »

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous à MetroLifestyleTeam@metro.co.uk.



PLUS: Une fillette de cinq ans atteinte d’alopécie collecte des fonds pour aider d’autres enfants à recevoir leurs propres perruques



PLUS: Une femme crée la société de bronzage la plus vendue en escaladant le mont Everest



PLUS: Un couple transforme une vieille camionnette de livraison en une adorable maison de vacances mobile avec douche chaude

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();