Une femme condamnée à payer 5,8 000 $ pour avoir attiré un grizzli dans un camping

Une femme de l’Idaho a été condamnée à payer 5 826,99 $ en dédommagement pour un stockage inapproprié de nourriture dans un camping du parc national de Grand Teton, ce qui a obligé un grizzly à être tranquillisé, muni d’un collier et déplacé.

Belinda J. Arvidson, 50 ans, n’a pas stocké correctement les ordures et les boissons pendant le camping malgré plusieurs panneaux d’avertissement concernant les ours et l’importance d’un stockage approprié des aliments, y compris des instructions pour utiliser des boîtes à ours pour la nourriture et d’autres articles, ministère de la Justice, district du Wyoming , divulgué dans un communiqué de presse vendredi après-midi.

Par conséquent, un grizzli a erré dans le camping et a fouillé dans les ordures et d’autres produits alimentaires alors que les campeurs à proximité racontaient l’incident avec des photos et des vidéos.

“Les comportements irresponsables ont des conséquences, et c’est souvent la faune qui paie le prix ultime”, a déclaré Chip Jenkins, surintendant du parc national de Grand Teton. “Nous avons tous la responsabilité de préserver et de protéger les incroyables animaux sauvages du parc national de Grand Teton et de l’écosystème du Grand Yellowstone.”

Étant donné que l’ours a reçu une « récompense alimentaire », les autorités ont été obligées de tranquilliser, de coller un collier et de déplacer l’ours en bateau vers une autre zone du parc.

“Cela pourrait constituer un danger pour les humains si l’ours devait avoir un autre incident similaire, et l’euthanasie de l’ours peut devenir nécessaire”, a déclaré le ministère de la Justice. “Le montant de la restitution à payer par Arvidson couvre les coûts du National Park Service pour cette opération, y compris le coût d’un collier GPS désormais nécessaire pour suivre le mouvement de l’ours.”

Le juge d’instance américain Mark L. Carman à Mammoth Hot Springs, Wyoming, a prononcé la peine, qui comprenait quatre ans de libération sans surveillance.

Le parc national de Grand Teton abrite des grizzlis et des ours noirs, qui sont attirés par les odeurs dans les parkings, les terrains de camping et les aires de pique-nique.

« Tous les aliments ayant une odeur doivent être stockés dans un casier de stockage des aliments résistant aux ours ou dans un véhicule à parois rigides avec les portes verrouillées et les fenêtres fermées jour et nuit », a écrit le ministère de la Justice. « Ne stockez jamais de nourriture, d’ordures ou d’articles de toilette dans des tentes.

Le National Park Service a plus d’informations sur la sécurité au pays des ours sur son site Web.

Photos de grizzlis avec l’aimable autorisation de Wikipedia Commons et du National Park Service.