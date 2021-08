Une femme de 22 ans accusée du meurtre d’un garçon de trois ans .

La police a été appelée dans une maison sur Main Road à Jacksdale, Nottinghamshire (Photo: Google Maps)

Une femme comparaîtra devant le tribunal samedi pour le meurtre d’un garçon de trois ans décédé après avoir été retrouvé blessé dans une maison du Nottinghamshire.

Leila Picker, 22 ans, de Main Road, Jacksdale, a été arrêtée plus tôt cette semaine et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Nottingham samedi.

La police du Nottinghamshire a déclaré avoir été appelée dans une maison de Main Road, Jacksdale, le 7 août et avoir trouvé le garçon grièvement blessé.

Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé des suites de ses blessures le 9 août.

L’inspecteur-détective Steve Wragg, de la police du Nottinghamshire, a déclaré: «Il s’agit d’un incident tragique qui a vu un garçon perdre la vie.

«Nous avons travaillé dur pour établir les circonstances de la mort du garçon et avons maintenant inculpé une femme de meurtre.

“Nous souhaitons rassurer le public que nous pensons que l’incident a été isolé et contenu dans une maison sur Main Road, et que nous ne recherchons désormais personne d’autre pendant que notre enquête se poursuit.”

“Nos pensées vont à la famille de l’enfant, qui a demandé l’intimité pendant cette période incroyablement difficile.”

Ceci est une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();