Une femme de 35 ans « meurt » HUIT fois après avoir refusé le vaccin contre Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Gemma Roberts, 35 ans, a exhorté les autres à recevoir le vaccin dès qu’ils le peuvent après que son cœur a cessé de battre pendant que les médecins se battaient pour lui sauver la vie. Mme Roberts a été placée sous ventilateur en août, qu’elle a maintenue pendant deux mois à l’hôpital de Warrington.

Elle a déclaré au Mirror: « Je me souviens avoir dit aux médecins et aux infirmières » s’il vous plaît, ne me laissez pas mourir « .

« Avant de m’endormir, j’ai appelé ma partenaire Sophie et lui ai dit ‘ils doivent m’endormir mais ça va aller’.

« Mais il y a eu des moments où j’ai pensé ‘Je pourrais être fou ici’.

« J’aurais aimé avoir le vaccin avant, je pense que tout le monde devrait l’avoir maintenant.

« J’étais l’une de ces personnes qui avaient peur d’avoir le jab.

« J’ai entendu dire qu’il avait tué des gens.

« J’ai tenté ma chance et j’ai failli ne pas m’en sortir.

« Les professionnels de la santé m’ont sauvé la vie, c’est ce que je vais écouter maintenant.

« Je me sens coupable à cause de ce que j’ai fait subir à ma famille sans savoir si j’allais me réveiller. »

Mme Roberts a rendu hommage à l’une des infirmières, Collette Thomas, qui, selon elle, a été essentielle à sa survie contre la maladie.

«Mais ensuite, j’ai été testé positif.

« Au début, je me sentais fatigué et malade, puis j’ai commencé à me sentir essoufflé lorsque je suis allé aux toilettes.

« Quand ils ont dit qu’ils m’emmenaient à l’hôpital, j’ai pensé qu’ils me donneraient un peu d’oxygène et me laisseraient sortir à nouveau.

« Je n’ai aucun problème de santé sous-jacent et c’est la première fois que je suis hospitalisé. »

Sa partenaire, Sophie Holmes, a parlé du séjour de Mme Roberts à l’hôpital en déclarant: « Le 31 août, elle a eu quatre arrêts cardiaques.

« Elle était ventilée depuis trois semaines à ce moment-là. Elle a eu un autre arrêt cardiaque après cela.

« La plus longue période pendant laquelle elle est morte a été de 10 minutes. Chaque fois que les médecins ont pratiqué la RCR et me l’ont ramenée, je ne pouvais pas demander plus.

« Nous n’étions pas vaccinés et n’avons aucun problème de santé sous-jacent, nous sommes juste un peu potelés – c’est tout. Les médecins lui ont sauvé la vie.

« Je veux que les gens sachent qu’ils ne croient pas aux conneries anti-vaccins. Nous avons subi un lavage de cerveau. »