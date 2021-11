Une femme de 50 ans accouche d’un premier enfant : « Nous n’abandonnerions pas »

Susie Troxler a toujours voulu être mère. Aujourd’hui, à 50 ans, elle l’est.

Troxler a donné naissance à son premier enfant, Lily, le 29 septembre au Cone Memorial Hospital de Greensboro, en Caroline du Nord.

« C’était tellement surréaliste », a déclaré Troxler dans un communiqué de presse de l’hôpital. « Tout était réuni pour que ce moment se produise. Il est difficile de comprendre. Nous ne sommes plus seulement mari et femme, nous sommes » maman « et » papa « . »

Troxler et son mari Tony, 61 ans, se sont mariés en 2008 et ont essayé à plusieurs reprises d’avoir des enfants au début, naturellement. Puis, il y a environ deux ans, elle a commencé un traitement de fécondation in vitro et plus tard, le don d’ovules, ont rapporté les chaînes de télévision FOX.

Susie Troxler, 50 ans, a donné naissance à son premier enfant, Lily, le 29 septembre au Cone Memorial Hospital de Greensboro, en Caroline du Nord. (Crédit : Susie Troxler)

Après que Troxler ait eu une première tentative infructueuse de grossesse avec le premier embryon du processus de don d’ovules, la pandémie de coronavirus a frappé et de nombreuses cliniques de fertilité ont temporairement fermé.

Troxler a pu à nouveau tenter une grossesse avec un deuxième embryon lorsque le Carolinas Fertility Institute a rouvert plus tôt cette année, selon la FOX.

« Donc, le 1er février, nous avons eu notre transfert d’embryon du dernier et dernier embryon, et ici elle [Lily] est », a déclaré Troxler à la FOX. « C’était le voyage. »

Troxler a déclaré à la station qu’elle avait eu « une grossesse vraiment bénie » malgré le fait qu’elle était à haut risque en raison de son âge.

Selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists, « les femmes qui tombent enceintes plus tard dans la vie ont un risque plus élevé de complications », y compris la prééclampsie et d’autres effets sur la santé, à la fois de la mère et du fœtus.

Troxler a déclaré qu’elle avait eu « une grossesse vraiment bénie » malgré le fait qu’elle était à haut risque en raison de son âge. (Crédit : Susie Troxler)

Cependant, malgré ces risques, Troxler était déterminé à avoir des enfants.

« Je savais que j’allais être maman un jour », a-t-elle déclaré à FOX. « Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas si ça allait être des moyens naturels, la FIV signifie, si ça allait être une adoption. Nous n’avions aucune idée de ce que ça allait être. »

« Mais nous savions que nous serions parents un jour », a-t-elle poursuivi. « C’était juste un acquis. »

« Nous n’abandonnerions pas », a ajouté Tony dans le communiqué de presse. « Nous avions cette foi. Nous rêvions d’elle. Nous savions, peu importe comment cela allait se passer, que cela arriverait. »

« Nous savions que nous serions parents un jour », a déclaré Susie. « C’était juste un acquis. » (Crédit : Susie Troxler)

Maintenant qu’elle a accouché, Troxler a déclaré qu’elle et Tony étaient « juste honorés » d’être les parents de Lily.

« Médicalement, c’était impossible, mais elle est là », a déclaré Troxler dans le communiqué.

