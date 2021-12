Une femme de 50 ans fulmine après avoir reçu un cadeau « sexuel » du Père Noël secret – « Assez offensant ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Bouleversée et confuse par le ton du cadeau, la femme a tendu la main au forum Suis-je déraisonnable pour comprendre si elle réagissait de manière excessive à l’incident. Dans un article sur le forum, elle a écrit : « On m’a offert un ‘Go F ** k Yourself I’m Colouring’ 50 gros mots pour dissiper votre colère, un livre de coloriage pour adultes…

« Ce qui devrait être bien, (mais) beaucoup de mots à colorier ne sont pas des gros mots en soi mais vraiment, vraiment, vraiment désagréables, des insultes misogynes, sexuelles et des termes que j’associe à la pornographie. »

Le message contient plus de 340 commentaires, la plupart des gens convenant qu’elle avait raison d’être en colère et dégoûtée.

Elle s’est rendue sur le site pour demander conseil sur la question de savoir si elle devait affronter la personne qui l’avait acheté pour elle ou simplement jeter le livre.

Elle a demandé : « Mon dilemme est de savoir si je dois dire quelque chose au groupe ou simplement le cacher dans le recyclage et l’oublier ? »

Alors que certains étaient d’accord avec ses sentiments et suggéraient qu’elle devrait simplement « la mettre à la poubelle », quelques personnes lui ont demandé de « se remettre d’elle-même ».

Un utilisateur Palavah a déclaré: « Reprenez-vous. En ce qui concerne les messages contenus dans le livre lui-même, je soupçonne que votre collègue n’a pas regardé chacun d’entre eux. Recyclez et oubliez.

Un autre commentateur BigBoat1 a écrit : « Si vous ne trouvez pas ça drôle, jetez-le et passez à autre chose. Ne soyez pas le t ** t qui en fait toute une histoire après Noël.

Un commentateur furieux a écrit: « C’est vil, jetez-le, je n’y réfléchirais même pas un instant pour dire quelque chose. Savez-vous qui vous l’a donné? »

Un autre, Marcipex a déclaré: «Je pense que c’est massivement inapproprié, mais je le mettrais simplement à la poubelle. Je suppose que le donneur ne l’a pas regardé de près.