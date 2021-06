Une femme de 73 ans est condamnée à une amende pour avoir conduit à 298 km/h, alors que la vitesse maximale de sa voiture est de 221 km/h | Moteur

298 km/h sur une autoroute limitée à 60 km/h. Insouciance imprudente ou panne radar ? Selon l’Administration, la voiture circulait à cette vitesse.

Ils disent que 50 est le nouveau 40, et 40 le nouveau 30, donc appeler une femme de 73 ans une vieille femme est, au 21e siècle, un sujet discutable. Mais les nouvelles sont assez choquantes, pas tant à cause de l’âge, mais à cause des chiffres : une femme de 73 ans a été multuda pour avoir voyagé à 298 km/h dans une section où la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h.

Selon le code de la route, il correspond à une amende de 600 euros et la perte de 6 points au permis de conduire.

La chose curieuse de tout est que votre voiture a une vitesse limitée à 221 km/h. Alors comment pourrait-il atteindre cette vitesse ?

Avouons-le, nous aimons les voitures qui peuvent circuler à 250 ou 300 km/h, même si nous savons que nous n’atteindrons jamais ces records. Alors à quoi bon acheter une voiture qui peut rouler à 500 km/h ?

Selon notre collègue Noelia López chez Auto Bild, María Teresa Bonet est une pharmacienne qui possède une officine à Sabadell (Barcelone). Il allait justement travailler lorsqu’un radar placé dans la Ronda de Dalt a photographié sa voiture volant à 298 km/h.

Selon Nius Diario, lorsqu’elle a reçu l’amende, la première réaction a été la surprise, mais elle était calme car, selon elle, elle n’aurait jamais pu atteindre cette vitesse : sa voiture ne roule pas autant.

Apparemment, lorsqu’elle a été photographiée, elle conduisait une Audi Q2, qui a une vitesse maximale autorisée de 221 km/h. Donc du moins sur le papier, il semble impossible que ce véhicule atteigne les 298 km/h.

Cet appareil remplace l’ancienne radio d’une vieille voiture et propose Android Auto ou Apple CarPlay avec des assistants vocaux de Google et Siri, des applications de Google, YouTube, Spotify et bien plus encore.

Il l’attribue à une panne du radar, mais l’Administration ne pense pas la même chose, car vous avez rejeté vos deux appels.

Ce pilote n’a donc pas d’autre choix que de payer l’amende de 600 euros, et perdre les points du permis de conduire.

Mais le mystère n’a pas été résolu. Un Audio Q2 peut-il circuler à 298 km/h ?