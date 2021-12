Une femme de Boston change de maison avec un inconnu au Royaume-Uni

Elle vit le rêve de Noël (Photo : @grace_gagon)

Une femme de Boston change de maison avec un parfait inconnu au Royaume-Uni pour le Nouvel An, après avoir été inspirée par le film de Noël populaire, The Holiday.

Grace Gagnon, 25 ans, fait le voyage outre-Atlantique pour habiter l’une des maisons de son disciple, tandis que l’inconnu ira à Massachusetts de rester dans son appartement au bord de l’eau.

Le changement proposé est intervenu après que Grace a publié une vidéo sur TikTok.

Elle a demandé aux téléspectateurs: « Quelqu’un en Angleterre veut changer de place pour les vacances? » J’ai un studio sur le front de mer de Boston.

« Enquêtes sérieuses uniquement », a-t-elle écrit, ajoutant : « Des points bonus si vous avez un frère célibataire et sexy. »

Après avoir recueilli près de trois millions de vues en quelques jours, Grace a reçu des milliers de réponses de personnes souhaitant échanger leur maison.

Grace dit qu’elle a été inspirée par The Holiday, la comédie romantique à succès qui met en vedette Cameron Diaz et Kate Winslet.

Le film est un classique de Noël (Photo: .)

Dans le film, deux femmes – l’une d’un paisible village anglais et l’autre d’Hollywood – décident d’échanger leurs maisons pour se sortir des ornières personnelles et romantiques.

Cette décision amène les deux femmes à trouver une nouvelle romance dans leur foyer d’adoption, et Grace espère imiter cela en rencontrant son propre sosie de Jude Law.

Dans une autre vidéo publiée sur sa page, la journaliste multimédia américaine a déclaré qu’elle présenterait la personne chanceuse à ses amis pour rendre leur séjour plus confortable, ainsi qu’une liste des meilleurs bars, restaurants et musées de la ville.

Grace voulait passer le Nouvel An de l’autre côté de l’Atlantique (Photo : TikTok @grace_gagnon)

Grace a déclaré qu’elle était prête à échanger avec toute personne vivant au Royaume-Uni tant qu’elle pouvait rester pendant toute la période de Noël/twixmas.

« J’aimerais aller quelque part pas pour Noël, mais après Noël », a-t-elle expliqué.

«Je n’ai pas de plans pour le réveillon du Nouvel An, donc si je pouvais le passer de l’autre côté de l’étang, je serais si heureux. Mais si cela ne fonctionne pas, je suis également ouvert à d’autres dates en janvier.

« Je sais qu’il y a des restrictions de voyage à venir avec Covid, donc je regarderai les nouvelles la semaine prochaine et si, par hasard, nous ne sommes pas autorisés à voyager à l’étranger, je serais ouvert à échanger avec quelqu’un sur la côte ouest de les États Unis.’

Grace a noté que même si trouver l’amour pendant le voyage serait un plus, ce n’était pas une priorité pour elle.

« Je ne fais pas ce voyage uniquement pour tomber amoureuse et rencontrer quelqu’un », a-t-elle déclaré à ses abonnés.

« J’y vais parce que je veux découvrir une nouvelle partie du monde et vivre à la place de quelqu’un d’autre. Et s’il m’arrive de rencontrer quelqu’un en cours de route, je serai tellement heureux pour moi.

Et il semble que Grace sera en mesure de recréer The Holiday avant de sonner en 2022, partageant récemment qu’elle avait officiellement choisi quelqu’un avec qui échanger des maisons.

Elle garde le silence sur tous les autres détails pour le moment, mais a déclaré qu’elle en partagerait davantage lorsque tout sera réservé et gravé dans le marbre.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: «Je réserve littéralement un voyage de dernière minute en Europe pour le réveillon du Nouvel An, tout cela grâce à TikTok. J’ai tremblé d’excitation toute la journée.

