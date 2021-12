Une femme de Chicago menottée nue lors d’un raid de police raté reçoit 2,9 millions de dollars de la ville

Anjanette Young via Twitter

* La ville de Chicago a proposé de cracher 2,9 millions de dollars à une femme noire qui a été menottée à tort alors qu’elle était nue lors d’un raid dans la mauvaise maison !

Le Chicago Tribune rapporte qu’en février 2019, Anjanette Jeune se préparait à se coucher lorsque la police a fait une descente chez elle et l’a menottée nue pendant qu’ils fouillaient son domicile. Le pourboire s’est avéré mauvais et la police s’est trompée de maison.

Des images choquantes des caméras du corps de la police montrent des agents brisant la porte de Young avec un bélier et faisant irruption dans sa maison avec leurs armes à feu. Ils l’ont menottée alors qu’elle était nue et ont tenté de la couvrir de couvertures qui tombaient sans cesse pendant qu’elle criait et pleurait à plusieurs reprises, tout en disant aux agents qu’ils se trouvaient dans la mauvaise maison. La police est restée chez elle pendant au moins une heure avant de se rendre compte qu’ils se sont trompés de domicile.

