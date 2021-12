Une femme de Chicago perquisitionnée par la police alors qu’elle était nue chez elle souffre du SSPT et cherche à obtenir un règlement

Lorsque 12 policiers de Chicago ont fait irruption chez elle par erreur au lieu de la bonne le 21 février 2019, une assistante sociale Anjanette Jeune a été changé à jamais.

« Ma vie avant n’était qu’une vie tranquille », a déclaré Young à l’écrivain collaborateur du New York Times. Esaü McCaulley. « J’ai vécu une vie très calme et simple, et maintenant ma vie a été complètement bouleversée. Je ne peux pas dormir la nuit.

Anjanatte Young et ses avocats ont publié les images de la caméra corporelle (ci-dessus) qui ont enregistré une douzaine d’officiers faisant irruption dans son appartement et la menottant, nue, alors qu’elle leur disait à plusieurs reprises qu’ils étaient au mauvais endroit. (Photo : Capture d’écran/CBS Chicago)

Il y a environ un an, Young et ses avocats ont publié les images de la caméra corporelle qui ont enregistré une douzaine d’officiers faisant irruption dans son appartement et la menottant, nue, alors qu’elle leur disait à plusieurs reprises qu’ils étaient au mauvais endroit. Pendant des mois, elle aurait été « écartée par la ville de Chicago ».

Pour un article d’opinion du McCaulley Times publié mardi, Young a rappelé comment elle était rentrée du travail, avait versé un verre de vin et était sur le point de s’installer pour regarder Grey’s Anatomy.

Elle a noté qu’elle se déshabillait pour une nuit de confort à la maison lorsqu’elle a entendu un « bruit bouleversant ». Elle a dit qu’elle avait attrapé une petite veste, qu’elle était allée enquêter et que Young » s’était dirigé vers l’avant de l’appartement. Elle a été accueillie par de gros fusils, des lampes de poche et la police lui a demandé de lever les mains en l’air.

Son nom est apparu lorsque la vidéo d’elle menottée nue dans sa maison est sortie il y a près d’un an. Que s’est-il passé après notre départ ? Pourquoi faut-il une vidéo pour obtenir justice ? L’histoire de #Anjanetteyoung est importante. Veuillez lire et partager largement.https://t.co/ejkZRwDWuy – Esau McCaulley, Ph.D (@esaumccaulley) 2 décembre 2021

Les agents recherchaient un homme qui habitait autrefois à son adresse soupçonné de posséder une arme illégale. Ce suspect portait un moniteur de cheville, et sa localisation réelle aurait pu être déterminée par une simple fouille.

« Mme. Young était confrontée à un dilemme commun à trop de femmes noires : entre sa dignité et sa vie », a écrit McCaulley dans The Tiimes. « La décision n’était pas consciente. Elle craignait de se faire tirer dessus, alors elle a levé les mains en l’air et a laissé tomber la seule chose qui recouvrait son corps nu. En quelques secondes, elle était dans sa propre maison, menottée et nue dans une pièce pleine d’hommes pour la plupart blancs.

Les rapports ont noté que Young est resté pour la plupart à découvert pendant au moins 10 minutes. Un policier a essayé de la couvrir d’une couverture, qui n’arrêtait pas de glisser de ses épaules parce que ses mains étaient menottées derrière son dos.

Officier Ella Français – qui, comme indiqué précédemment, a été tué par balle dans le South Side dans l’exercice de ses fonctions en août – a emmené Young dans sa chambre pour s’habiller. Depuis sa mort, les avocats de Young ont fait l’éloge de French, notant dans un communiqué qu’elle « était le seul officier à avoir montré à Mme Young de la dignité ou du respect la nuit du raid ».

Depuis l’incident, Young a reçu un diagnostic de dépression et de TSPT, et elle prend des médicaments.

« J’ai l’impression que la ville continue de me considérer comme invisible et non comme quelqu’un qui mérite le respect, la résolution ou l’équité », a-t-elle soutenu. « Tu as changé ma vie. Vous m’avez fait du mal.

Comme indiqué précédemment, Young a récemment rejeté une offre de règlement de 1 million de dollars faite lors d’une audience de médiation ce printemps. Bien qu’elle ne cherche pas un montant spécifique, ses avocats ont qualifié cette offre de « lowball », à moins de la moitié de ce qui a été versé à une victime similaire. Elle et son avocat disent que la ville de Chicago aggrave son traumatisme et gaspille l’argent des contribuables à lutter contre l’affaire.

Le Chicago Tribune a rapporté le mois dernier que le Bureau civil de responsabilité de la police avait mené une enquête de 16 mois sur l’incident et trouvé plus de 100 allégations d’actes répréhensibles et d’inconduite de la part des nombreux officiers impliqués. Superviser le sergent. Alex Wolinski fait face à un licenciement pour avoir prétendument enfreint huit règles différentes du département de police de Chicago lors du raid.

L’actuel commissaire de police, David Brown, qui n’était pas responsable du département à l’époque en 2019, a déposé des accusations disciplinaires contre Wolinski le 4 novembre qui incluent, en partie, des affirmations selon lesquelles le sergent « n’est pas intervenu dans le traitement irrespectueux » de Young, supervisant la délivrance du mandat sans pratique de la règle frapper et annoncer, ainsi que de ne pas donner à Young une copie du mandat ou d’informer une équipe SWAT pour aider à son exécution.

