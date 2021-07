Une femme de Detroit traîne un homme par ses locs après avoir retrouvé une Benz volée .

in

Une femme de Détroit a refusé d’attendre que la police retrouve le voleur présumé qui a volé sa Mercedes Benz, alors elle a pris les choses en main.

Chambres Bianca posté sur sa voiture volée sur Facebook et le message est devenu viral. Elle a utilisé des conseils sur les réseaux sociaux pour suivre sa voiture dans toute la ville. À un moment donné, le voleur a frappé le centre commercial où elle possède une boutique. Elle a suivi sa voiture pendant trois jours, appelant la police chaque fois qu’elle la trouvait. Mais au moment où les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, le voleur était parti.

La dernière fois qu’elle l’a trouvé, Chambers a pris les choses en main, rapporte Fox 5 Atlanta.

Le voleur présumé a été traîné par ses dreadlocks hors de la boutique. (Crédit : capture d’écran)



Lorsque le voleur présumé s’est hardiment arrêté au salon de coiffure mercredi, Chambers a décidé de s’arrêter sur lui.

“À ce moment-là, j’étais comme… je ne laisserais plus cet homme marcher”, a-t-elle déclaré.

Chambers a diffusé en direct l’expérience de l’extérieur du salon de coiffure de Greenfield et Grand River.

“Il est à 7 Days West, en train de faire tordre ses dreds”, a-t-elle déclaré dans un Facebook Live tout en regardant sa voiture. Elle a même crevé les quatre pneus pour qu’il ne s’enfuit plus.

“Ils conduisaient, ils s’amusaient, ils fumaient mais, oui, quand j’ai eu ma voiture, elle était très propre”, a déclaré Chambers, notant que le voleur présumé avait détaillé la voiture.

Une vidéo montre la confrontation qui a eu lieu à l’intérieur du salon de coiffure entre Chambers et le voleur de voiture présumé. Il a d’abord nié être le conducteur de la voiture et c’est à ce moment-là que Chambers a craqué.

(Crédit de Bianca Chambers : capture d’écran)

“Je suis entrée à l’intérieur, je lui ai demandé si c’était sa voiture et je l’ai heurté”, a-t-elle déclaré au Detroit News. La vidéo la montre en train de saisir le voleur présumé par ses dreadlocks et de le traîner hors du magasin. Les clients ont aidé à procéder à une arrestation de citoyens jusqu’à l’arrivée des autorités.

« J’ai crevé tous les pneus et j’ai pensé qu’il allait décoller et je ne savais pas combien de temps il faudrait à la police pour s’arrêter. Et j’ai refusé de le laisser repartir », a-t-elle déclaré.

La police est arrivée sur les lieux et a arrêté l’homme, dont le nom n’a pas été divulgué.

“Nous avons une victime qui aurait volé cette voiture qui a été agressée, mais il n’a pas voulu porter plainte, alors [Chambers] n’a pas été arrêté », 2e chef adjoint de la police de Detroit Rudy Harper a déclaré au Detroit News.

Les agents ont déclaré que les personnes qui avaient aidé à arrêter l’homme n’avaient pas procédé à une arrestation citoyenne appropriée.

« Mais ce n’était pas une arrestation citoyenne ; c’était une agression criminelle. Elle admet même sur la vidéo qu’elle a agressé l’homme », a ajouté Harper.

“Eh bien, je suppose que j’aurais juste pris l’accusation d’agression, alors”, a répondu Chambers. « Je veux dire, ce type se balade dans ma voiture. Maintenant, il se fait coiffer, sur le point de ramasser qui que ce soit et de partir en balade. C’est tout simplement faux.

Selon les rapports, le voleur accusé a des antécédents de vols de voitures. Il ne portera pas plainte contre Chambers pour l’avoir agressé.

Chambers l’a appelé “le criminel le plus stupide” à cause de la façon dont il est allé “joyriding dans ma voiture comme personne n’allait le voir”, a-t-elle déclaré.

