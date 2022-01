Une femme décède après avoir été poussée par son mari à Valence

01/02/2022

Le à 13:07 CET

Toni Alvarez

Une femme octogénaire est décédée samedi soir dans la ville de Miramar (Valence), en souffrant un coup à la tête après avoir été poussée par son mari, également octogénaire et, comme elle, à mobilité réduite. La La gendarmerie a repris l’enquête et ce sera l’autopsie qui déterminera les causes exactes du décès. La clé des enquêtes est de savoir s’il s’agit d’un cas de violence sexiste ou d’un accident mortel, ce que les preuves médico-légales devraient clarifier.

Sources consultées par Levante-EMV, journal du même groupe, Prensa Ibérica, que ce journal, explique cela la femme n’a montré aucun signe extérieur de violence et l’homme est sorti pour demander de l’aide et a rencontré un livreur de pizza à qui il a dit » j’ai tué ma femme « .

Il n’y a pas d’antécédents de violence sexiste dans le couple et les rapports entre les mains du La police locale de la localité sur les soins au domicile du couple s’est concentré sur l’aide aux chutes, car tous deux avaient une mobilité réduite : il se déplaçait avec une marchette et elle utilisait des béquilles. Des témoins soulignent que c’est elle qui s’est occupée de lui, malade en plus d’Alzheimer selon les témoins consultés.

Le maire, Pilar Peiró, espère que les résultats de l’autopsie détermineront « c’était un malheureux accident« Et qu’il ne s’agit pas d’un cas de violence de genre, quelque chose qui surprendrait les voisins à cause du comportement du couple.

La plus haute autorité communale explique que dans la localité il est un mariage « bien connu » dit « des grands-parents » qui, bien qu’ils ne soient pas natifs de la localité, ils habitent la commune depuis de nombreuses années, plus précisément sur la plage. « Tout le quartier est choqué, c’était un couple très attachant qui n’a jamais causé de problèmes », raconte Peiró.