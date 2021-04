Une femme découvre l’affaire de son mari le lendemain du mariage ⋆ .

Aubry a découvert la liaison de son mari le lendemain de leur mariage (Photo: Aubry Lyn / SWNS)

Aubry Lyn venait de célébrer son mariage avec son partenaire Justin Unfred, lorsqu’elle a reçu un message Facebook d’un inconnu.

La personne prétendait être la fille d’une femme qui fréquentait le nouveau mari d’Aubry depuis huit mois.

Aubry, 41 ans, a été dévastée et a demandé une preuve de leur relation – avec la femme qui a ensuite envoyé des captures d’écran montrant des conversations sexuelles entre les deux.

Elle a confronté Justin, 35 ans, qui a admis une liaison de huit mois avec une autre femme – et Aubry a découvert qu’il lui avait même envoyé un message le jour de leur mariage la veille.

Aubry vit toujours avec son nouveau mari, mais a déposé une demande d’annulation.

Aubry, un ancien massothérapeute, de Vernal, Utah, États-Unis, a déclaré: “ Je suis dévasté.

“ Je me sens poussé à l’épouser quand il voyait quelqu’un d’autre derrière mon dos.

Aubry et Justin se sont rencontrés en 2018 (Photo: Aubry Lyn / SWNS)

‘Je n’en avais aucune idée. Il n’était rien d’autre que gentil avec moi et m’envoyait de longs messages d’amour tout le temps.

“ Il est très désolé maintenant mais je ne pense pas que nous puissions y arriver. ”

Le couple s’est rencontré dans un bar en août 2018 et s’est immédiatement entendu.

“ C’était intense, nous avions tellement de chimie ”, a-t-elle déclaré.

«C’était comme un conte de fées.

Justin était en train de divorcer de son ex-femme et il passait souvent les week-ends à aller voir ses enfants.

Aubry et Justin avant de se marier (Photo: Aubry Lyn / SWNS)

En février 2019, Aubry a reçu un appel de sa meilleure amie qui lui a dit que Justin avait une autre petite amie avec qui il avait eu un bébé.

“ Je l’ai confronté désemparé et il l’a admis ”, a-t-elle déclaré.

«J’ai découvert qu’ils avaient alors prévu de se marier.

Aubry a réussi à pardonner à Justin et a déclaré: “ Il était tellement convaincant.

«Il a une langue d’argent.

«Nous avons réussi à passer à autre chose et il a fini avec la femme.

Ils ont décidé de travailler à travers cela et se sont remis ensemble, avec Justin proposant en octobre 2019.

“ J’ai un peu hésité à dire oui, car j’ai déjà été mariée trois fois, mais il était tellement flatteur et rien mais incroyable pour moi ”, a-t-elle déclaré.

Aubry Lyn et Justin Unfred le jour de leur mariage à Las Vegas (Photo: Aubry Lyn / SWNS)

Bien qu’Aubry ne soit pas pressé, elle dit que Justin les poussait à fixer une date.

“ Je ne me souciais pas de me précipiter, mais il était catégorique que nous devrions choisir une date ”, a-t-elle déclaré.

“ Il promettait la lune et n’arrêtait pas de dire que les choses seraient plus faciles une fois que nous serions mariés. ”

Le 7 janvier 2021, le couple s’est marié dans une chapelle de Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, avec juste un témoin.

Le lendemain soir, en attendant une réservation de restaurant, un message est passé sur le téléphone d’Aubry d’un inconnu.

«Il a dit« l’homme que vous êtes sur le point d’épouser sort avec ma mère », a déclaré Aubry.

“ Justin était juste à côté de moi, alors je lui ai montré et il l’a nié.

“ Je ne savais pas quoi penser – alors j’ai envoyé un message pour demander des preuves. ”

Elle a reçu un message d’un inconnu le lendemain de la prise de cette photo (Photo: Aubry Lyn / SWNS)

L’étranger a envoyé les captures d’écran des conversations entre son mari et une autre femme, affirme-t-elle.

“ Ils étaient de nature sexuelle et ils avaient même discuté le jour de notre mariage ”, a-t-elle déclaré.

“ Je me suis retourné et lui ai crié dessus et lui ai jeté ma bière au visage.

“ J’ai aussi enlevé les bagues et je les ai jetées par terre.

«J’ai roulé dans un Uber pendant des heures en pleurant.

«J’étais tellement écrasé et embarrassé.

«Ma famille et mes amis m’avaient dit que quelque chose n’allait pas mais il m’avait charmé.

Aubry a découvert que Justin et sa petite amie secrète étaient ensemble depuis huit mois derrière son dos.

Maintenant, Aubry a demandé l’annulation, mais elle ne sait pas si elle doit quitter Justin ou non – alors que leurs enfants s’entendent et qu’elle ne veut pas ruiner leurs relations. Le couple vit toujours ensemble.

«Cela a été vraiment difficile», a-t-elle déclaré.

«Sans les enfants, ce serait plus facile de partir.

«Je suis tellement en haut et en bas avec quoi faire. Je ne veux pas me sentir piégé.

“ Il s’est vraiment excusé depuis – et cela semble sincère. Mais je ne sais pas si tout cela est une façade. Je suis dévasté.’

Justin a déclaré: “ Je considère ce que j’ai fait comme un échec.

«Je suis très contrarié par les choix que j’ai faits.

«Je l’aime et je veux que nous travaillions là-dessus.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();