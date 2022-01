Une femme découvre qu’elle est mariée et se fait passer pour sa collègue

Pas un super look pour lui (Photo: TikTok/itsdynah)

Connaître la différence entre l’instinct et l’anxiété peut parfois être délicat, mais pour une femme, il semble que faire confiance à son instinct a vraiment porté ses fruits.

L’utilisateur de TikTok Dynah, qui publie sous le nom d’utilisateur itsdynah, a partagé une vidéo expliquant comment elle a suivi le sentiment amusant qu’elle a eu à propos d’un rendez-vous et a découvert qu’il avait en fait une femme et des enfants.

Dans le clip, sous-titré » les femmes travaillent plus vite que le FBI « , elle explique : » Vous les gars, vous devez faire confiance à votre instinct.

« J’étais sur le point d’aller à un rendez-vous en ce moment, avec des chaussures, prêt à aller au rendez-vous, et j’ai demandé à ce type :« hé, pourriez-vous m’appeler, afin que nous puissions solidifier les détails ».

« Et l’identification de l’appelant ne correspond pas à son nom, alors je lui demande : « hé, qui est-ce ? »

‘Il était comme, » hein? Je ne connais pas cette personne.

Mais elle ne le croyait pas. Au lieu de cela, elle a recherché les noms des deux hommes sur Google et a découvert qu’ils travaillaient ensemble.

Comme si cela ne suffisait pas, le gars à qui elle parlait vraiment est marié.

« J’ai trouvé les photos du mariage. Je suis presque sûre qu’il a un enfant », dit-elle.

«Je l’ai appelé. Il m’a allumé le gaz et a essayé de me faire me sentir mal, alors je lui ai envoyé la preuve supplémentaire qu’ils sont des collègues et qu’il m’avait menti en disant qu’il ne savait pas qui était cette personne.

« Donc, de toute façon, non, je ne vais plus à un rendez-vous ce soir. La nécrologie de grand-mère est l’endroit où se trouve le thé.

Pas idéal (Photo : TikTok/itsdynah)

Mode de vie



Dans les commentaires, elle a poursuivi en disant qu’elle pensait que le collègue devait également avoir participé à l’ensemble du projet, car les SMS qu’elle recevait toute la semaine provenaient apparemment du téléphone du collègue.

Certains dans le commentaire l’ont exhortée à en parler à la femme du gars, mais Dynah a déclaré qu’elle ne pouvait pas la trouver.

Bien sûr, il est possible qu’ils se soient séparés avant que tout cela ne se produise, mais dans tous les cas, pêcher au chat n’est pas mignon.

