Une femme demande à tous les patients de voir leur médecin généraliste en personne après un cancer mortel mal diagnostiqué par téléphone | UK | Nouvelles

Charley Webb exhorte les fans à ne pas retarder la visite chez les médecins

Julie Forward a déclaré que les restrictions de verrouillage empêchent les médecins de poser un diagnostic précis. La grand-mère a ajouté: «Semaine après semaine, j’ai été fobée. La chose la plus importante à venir est que les gens doivent pouvoir retourner voir leurs médecins en face à face. «J’ai de la chance parce que je suis toujours là – d’autres personnes sont mortes.»

La semaine dernière, le NHS England a déclaré aux médecins généralistes qu’ils devaient offrir l’option de rendez-vous initiaux en personne à moins qu’il n’y ait une raison clinique de ne pas le faire, comme un patient présentant des symptômes de Covid.

Julie, 60 ans, a déclaré hier qu’elle avait eu plusieurs consultations téléphoniques pendant le confinement pour douleur brûlante, seulement pour se voir prescrire des remèdes antiacides.

Les appels répétés pour une évaluation en face à face ont été rejetés – mais sa famille craignait qu’elle ne soit gravement malade.

Ce n’est que lors d’un rendez-vous hospitalier de routine non lié qu’une tumeur potentiellement mortelle a été découverte.

Les médecins ont vu que l’intestin de Julie s’était rompu à cause d’une masse cancéreuse pressée dessus et qu’elle présentait des signes précoces de septicémie.

Cela a déclenché une lutte de 11 semaines pour la vie à l’hôpital, où elle a été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien et a subi une chimiothérapie.

Julie Forward a déclaré que les restrictions de verrouillage empêchaient les médecins de poser un diagnostic précis (Image: Darren Casey)

Julie a déclaré à propos des médecins généralistes qui choisissent de traiter les patients par téléphone: «Ce manque de contact signifie qu’ils ne peuvent tout simplement pas avoir une image précise de ce qui se passe. Vous pouvez parler aussi longtemps que vous le souhaitez au téléphone, mais si un médecin ne peut pas vous regarder et voir la douleur que vous ressentez et comment vous vous affaiblissez – comme je l’ai fait – il ne peut pas prendre les décisions qui peuvent le faire. sauver une vie.”

Certains médecins résistent aux appels à la reprise de toutes les consultations en personne, affirmant qu’ils seraient plus à risque tant que Covid persiste.

D’autres nient avoir jamais fermé leurs portes, insistant sur le fait que les rendez-vous en personne ont toujours été disponibles pour les patients dans le besoin. En mars, environ 56 pour cent des 28,3 millions de rendez-vous chez le médecin généraliste étaient en personne et 40 pour cent par téléphone.

Mais des cas comme celui de Julie montrent à quel point certains patients souffrent d’un manque de contact personnel. La grand-mère de Hull, trois enfants et mère de deux enfants, a déclaré qu’elle avait passé six semaines à appeler son cabinet tous les lundis à 8 heures du matin pour demander un rendez-vous.

«Je leur disais: je me sentais plus faible, la douleur de mon côté empirait. Semaine après semaine, j’ai été fobé. Mon mari me disait que je devenais de plus en plus mince – il a dit des semaines avant mon diagnostic qu’il pensait que j’avais un cancer.

Dean, le mari du collectionneur de refus, a déclaré: «Je savais dans mon cœur qu’elle avait un cancer, je voulais juste qu’un professionnel de la santé la regarde et fasse quelque chose pour la sauver.»

Julie a déclaré qu’elle avait eu plusieurs consultations téléphoniques pendant le verrouillage pour douleur brûlante (Image: NC)

Dean, 54 ans, a déclaré qu’il voyait sa femme «paraître plus âgée chaque semaine. Il n’y avait pas une seule chose à faire. Ils recommandaient des remèdes contre l’indigestion et des pilules à la menthe poivrée lorsque la vie de Julie était menacée par un cancer.

«Cela continue encore aujourd’hui, à travers le pays. Les généralistes se cachent derrière Covid car il est plus facile d’essayer de diagnostiquer les patients par téléphone. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est la raison pour laquelle cela ne peut pas arriver.

«Les patients doivent reprendre des chirurgies où ils peuvent être correctement évalués.»

Julie a ajouté: «Dean me disait qu’il s’inquiétait du cancer, mais je ne voulais tout simplement pas le croire. Lorsque vous parlez à un médecin au téléphone, ce n’est pas la même chose que de regarder le visage de quelqu’un et de dire: «Je suis inquiet, je me sens vraiment mal, j’ai besoin d’aide».

Son état potentiellement mortel a été découvert lors d’une échographie de polypes sur sa vésicule biliaire.

Julie, qui dirigeait un parc de vacances avant de tomber malade, a ajouté: «Depuis que le cancer a été diagnostiqué, le traitement que j’ai reçu du NHS est de première classe. Sous leurs soins, je crois que je survivrai à cela.

«Je deviens plus fort et je suis déterminé à être toujours là pour mon mari, mes filles et mes petits-enfants. Mais tout cela a été tellement inutile car il aurait dû être ramassé lorsque j’ai demandé à voir un médecin pour la première fois en août dernier.

«Pendant des semaines, il a été autorisé à se développer et à se propager jusqu’à ce que je souffre d’une fracture intestinale et que je me trouve dans une situation critique qui signifie que je n’ai presque pas survécu la nuit.

«Si j’avais besoin de voir un dentiste, je pourrais y aller, mais les patients ne peuvent toujours pas entrer pour voir un médecin en face à face.

«Cela doit être réglé maintenant, sinon d’autres personnes se retrouveront dans la situation dans laquelle je me trouve, se battant pour leur vie.»

La maladie de Julie a été remarquée pour la première fois lors d’un voyage de camping pour célébrer son 60e anniversaire lorsqu’elle n’a pas pu ouvrir un bocal et s’est rendu compte que sa force diminuait. D’août à Noël, elle a appelé le cabinet du médecin généraliste du Clifton Center à Hull. Rachel Power, directrice générale de l’Association des patients, a déclaré que des histoires similaires qu’elle avait entendues de la part de patients «ne pouvaient pas être plus claires».

Écrivant dans l’Express aujourd’hui, elle déclare: «Il y a des limites à ce qui peut être réalisé par téléphone.»

Julie avant son diagnostic erroné de cancer (Image: NC)

Le NHS England a déclaré aux généralistes qu’ils devaient rouvrir les réceptions et laisser les gens réserver leurs premiers rendez-vous face à face – en supprimant le «total

triage »- pour la première fois depuis les premiers jours de la crise.

Mais un médecin de Bradford a déclaré hier soir que c’était «un exercice d’équilibre» si un patient avait besoin d’être vu en personne: «À bien des égards, nous avons trouvé une nouvelle façon de travailler pendant la pandémie qui nous a permis de voir plus de patients sur une période plus courte. période. Cependant, il existe manifestement un risque accru d’erreurs de diagnostic.

«J’ai commencé à voir plus de patients en chair et en os cette semaine … mais je suis pleinement conscient que beaucoup de mes collègues restent réticents.

Le Dr Dan Poulter, député de Central Suffolk et de North Ipswich, a déclaré: «Il est absolument essentiel que la majorité des rendez-vous de généralistes aient lieu en personne. Il est très facile de mal diagnostiquer ou d’oublier des signes ou symptômes importants lors d’une consultation virtuelle. Ils ne constituent pas un modèle de soins durable ou sûr. »

Son collègue conservateur et médecin généraliste du NHS, le Dr James Davies, député de Vale of Clwyd, a ajouté: «Alors que les nouvelles méthodes de travail ont leur place, de nombreux patients veulent maintenant voir un retour à une sorte de normalité.»

NHS Hull Clinical Commission-ing Group a déclaré: «Nous sommes désolés d’entendre parler de Mme Mercer [Julie’s maiden name] vivre.” Il a déclaré qu’il était «désireux d’aider à enquêter sur cette question en son nom et nous l’avons déjà signalé avec sa pratique».

Avez-vous eu des problèmes pour voir un médecin généraliste en face à face? Appelez le Daily Express au 0208612 7077 ou envoyez un e-mail à expressnews@reachplc.com