Une femme disparue en Californie a été vue pour la dernière fois au match de football de son fils, selon son ex-mari

Une Californienne est portée disparue après avoir quitté le match de football de son fils tôt le 17 octobre.

Heidi Planck, 39 ans, a disparu après avoir assisté au match de football de son fils avec son ex-mari, Jim Wayne.

Wayne a déclaré à Fox News que Planck avait quitté le match de football plus tôt et n’avait plus de nouvelles d’elle depuis lors.

« Elle a quitté le match de football de notre fils plus tôt », a déclaré Wayne. « Mais elle est partie tôt et nous ne l’avons pas vue ni parlé depuis. »

Wayne a déclaré que Planck n’avait pas pris contact avec son travail, sa famille ou ses amis.

(Département de police de Los Angeles)

« Rien. Je veux dire, aucun contact du tout, » dit Wayne. « Aucun contact avec son travail, ses amis, ses collègues, sa famille », a déclaré Wayne. « Notre fils de 10 ans, son anniversaire est la semaine prochaine que nous partageons. »

Wayne a déclaré que le chien de Planck avait été retrouvé dans un immeuble du centre-ville de Los Angeles dans la nuit du 17 octobre, mais avec rien d’autre.

Selon le service de police de Los Angeles, Planck a été vu pour la dernière fois à Downey, en Californie.

Planck a les cheveux blonds, les yeux bleus, mesure 5 pieds 3 pouces et pèse 120 livres.