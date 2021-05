Une femme disparue retrouvée vivante dans une tente, ayant survécu à la mousse, à l’herbe et à l’eau du fleuve pendant cinq mois ⋆ .

photos de la tente et de la voiture utilisées par la femme – BUREAU DU SHERIFF DU COMTÉ D’UTAH

Une femme de 47 ans qui a disparu en novembre a été retrouvée vivante dans une tente dans une forêt nationale de l’Utah, après avoir survécu pendant cinq mois en buvant l’eau de la rivière et en mangeant de la mousse et de l’herbe.

La femme, qui n’a pas été nommée, a été qualifiée de «débrouillarde» par la police locale, qui l’a trouvée par hasard après que des agents se soient mis à récupérer un drone écrasé qu’ils utilisaient pendant la perquisition.

Une mission de recherche et de sauvetage a été lancée le 25 novembre de l’année dernière après la découverte d’une voiture abandonnée et de matériel de camping par des responsables du US Forest Service. Ils se préparaient à la fermeture saisonnière de certaines parties de Spanish Fork Canyon, à 50 miles au sud de Salt Lake City.

Malgré l’identité de la femme, les agents n’ont pas pu entrer en contact avec sa famille, tandis que d’anciens collègues ont déclaré ne pas savoir où elle pouvait être.

Après un hiver pénible, avec des températures descendant jusqu’à -10 degrés Celsius la nuit, les agents se sont associés à une organisation de recherche aérienne à but non lucratif, qui a piloté un drone au-dessus de la région dimanche.

Le drone s’est écrasé et, tout en essayant de le récupérer, un sergent et le pilote du drone sont tombés sur ce qu’ils pensaient être une tente abandonnée.

Mais alors qu’ils marchaient vers elle, la fermeture éclair s’est ouverte et la femme a sorti la tête.

«Nous pensons maintenant qu’elle a sciemment choisi de rester dans la région au cours des mois depuis novembre 2020», a déclaré le bureau du shérif du comté d’Utah.

«Elle avait une petite quantité de nourriture avec elle, et elle a dit aux responsables de SAR qu’elle cherchait de l’herbe et de la mousse pour subsister. Elle a également eu accès à une grande quantité d’eau dans une rivière voisine.

Elle avait cependant «perdu beaucoup de poids et était faible», a ajouté la police.

En raison de l’état de santé de la femme, elle a été emmenée dans un hôpital local pour une évaluation de sa santé mentale.

«Nous voulons être clairs sur le fait que bien que de nombreuses personnes choisissent de ne pas vivre dans les circonstances et conditions vécues par cette femme, elle n’a rien fait contre la loi», ont-ils déclaré.

«À l’avenir, elle pourrait choisir de retourner dans la même région.»