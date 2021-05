Une femme donne aux toilettes une cure de jouvence bon marché avec un design floral victorien

Le travail impressionnant d’Abbie (Photo: LatestDeals.co.uk)

Redécorer une salle de bain peut être un travail énorme – et coûteux aussi.

Mais une femme de Basildon a décidé de l’aider à économiser les sous en créant elle-même une toilette peinte unique.

Abbie Smith a mis ses compétences artistiques à profit pour transformer les toilettes simples de sa nan dans une salle de bain au design floral complexe inspiré de l’époque victorienne.

La jeune femme de 22 ans a également réduit les coûts en utilisant des peintures qu’elle possédait déjà dans ses loisirs d’artisanat.

Certains avant les coups (Photo: LatestDeals.co.uk)



Juste une configuration blanche simple (Photo: LatestDeals.co.uk)

Abbie a déclaré à LatestDeals.co.uk: “ J’ai toujours été créative et j’ai adoré dessiner et peindre, alors ma nan m’a demandé de relooker sa salle de bain.

«Le projet a été inspiré par les bains et les toilettes de style victorien, généralement décorés de fleurs et de vignes.

«J’ai choisi quelques fleurs qui, selon moi, se compléteraient et j’ai rassemblé de la peinture acrylique pour le projet. Celles-ci varient entre 2 et 10 £ par tube et je les avais déjà de mes autres loisirs artisanaux.

La transformation (Photo: LatestDeals.co.uk)



Abbie s’est inspirée des designs victoriens (Photo: LatestDeals.co.uk)

La première étape consistait à nettoyer soigneusement les toilettes – pour s’assurer que les surfaces étaient impeccables pour la peinture.

Elle a ensuite commencé les motifs floraux avant de se lancer avec de la peinture dorée pour mettre en valeur les détails intéressants et les vernir.

L’ensemble du processus a pris à Abbie environ quatre heures au total – y compris le temps de séchage entre les deux et le vernissage.

Elle a ajouté: “ C’était facile à terminer, car la surface était agréable à peindre. De plus, je l’ai fait plus vite que prévu.

“ Le coût habituel d’un design victorien original est généralement de 100 £, donc j’ai probablement économisé pas mal d’argent à ma nan. ”

La nan d’Abbie, Brenda Varcoe, est également ravie du résultat final.

Brenda a déclaré: “ J’adore ma nouvelle salle de bain. Ce n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais j’aime les couleurs vives.

Un tel détail (Photo: LatestDeals.co.uk)



Le projet a été fait à bon marché (Photo: LatestDeals.co.uk)

Plus: Royaume-Uni



Il semble qu’Abbie ne soit pas étrangère aux projets de bricolage créatifs et conseille à tous ceux qui envisagent de s’y essayer.

Elle a ajouté: “ J’ai déjà réalisé des projets pour d’autres, tels que la confection de costumes, la peinture de planches pour des publicités et la peinture sur les murs des magasins pour ajouter du caractère.

“ Si quelqu’un veut faire quelque chose de similaire, mon conseil est de le faire – je ne planifie jamais mes peintures, je suis juste avec le mouvement et je l’apprécie. ”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous à MetroLifestyleTeam@metro.co.uk.



PLUS: Couple transforme la baignoire en étang de jardin élégant pour seulement 50 £



PLUS: Les parents transforment le jardin arrière abandonné en une incroyable aire de jeux d’aventure – pour seulement 200 £



PLUS: Une femme partage des vidéos en accéléré apaisantes de ses superbes améliorations à la maison de bricolage

Recevez chaque semaine toutes les nouvelles, les caractéristiques et les conseils de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();