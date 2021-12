Une femme du Dakota du Sud condamnée en 1981 à la mort d’un bébé

Les gros titres des médias le 3 décembre

Un juge du Dakota du Sud a condamné jeudi une femme à 10 ans de prison d’État pour la mort de son bébé en 1981, qui n’a pas été élucidée pendant des décennies.

Le juge Bradley Zell a qualifié la condamnation de Theresa Benta, 60 ans, de décision difficile qu’il a considérée pendant des semaines, en partie parce qu’il n’était pas clair si son fils était décédé de complications lors de l’accouchement ou d’un abandon dans le froid du Dakota du Sud. Zell a suspendu neuf ans de sa peine, ce qui signifie que Bentaas passera probablement deux mois en prison d’État et purgera le reste de sa peine en probation.

« Il s’agit d’un événement humain terriblement triste et difficile qui doit maintenant être mené à terme », a déclaré Zell, reconnaissant que la peine était probablement une pilule amère pour la famille de Bentaas qui l’avait suppliée de se libérer et les membres de la communauté qui avaient pressé pour une punition sévère.

Bentaas avait déposé un « plaidoyer Alford » pour une accusation d’homicide involontaire coupable au premier degré, ce qui signifie qu’elle a maintenu son innocence mais a accepté d’être condamnée comme si elle avait été reconnue coupable. Les procureurs ont abandonné les accusations de meurtre au premier et au deuxième degré dans le cadre de l’accord de plaidoyer.

Les avocats qui la défendaient ont soutenu que Bentaas n’avait pas tué son fils, affirmant qu’il était décédé peu de temps après une naissance à laquelle on ne s’attendait pas, même par sa mère.

Un psychiatre qui a interrogé Bentaas dans le cadre d’une évaluation psychiatrique médico-légale lui a diagnostiqué un « syndrome de déni de grossesse complet », affirmant qu’elle n’avait pas reconnu sa grossesse avant de se réveiller au milieu de la nuit dans les douleurs de l’accouchement.

Cette photo de réservation du 8 mars 2019 publiée par la prison du comté de Minnehaha, SD, montre Theresa Rose Bentaas. Un juge du Dakota du Sud a condamné jeudi Bentaas à 10 ans de prison d’État pour la mort de son fils en bas âge en 1981, qui n’a pas été élucidée pendant des décennies. (Prison du comté de Minnehaha via KELO via le fichier AP)

La psychiatre, le Dr Cara Angelotta de l’Université Northwestern, a déclaré au tribunal lors d’un appel vidéo que Bentaas avait décrit son bébé comme « sans vie » et « comme un fantôme » immédiatement après sa naissance, mais elle ne se souvenait pas d’autres détails de cette nuit-là. Elle a dit que le choc de la naissance pourrait avoir gravement altéré la mémoire de Bentaas.

La mort du nourrisson a été découverte par la curiosité de deux hommes, ont déclaré jeudi des témoins. Tout d’abord, Lee Litz a déclaré au tribunal qu’il conduisait une jeep avec plusieurs amis le 28 février 1981 lorsqu’il a repéré des couvertures dans un fossé.

« Ma curiosité a pris le dessus sur moi, et je suis allé voir ce que c’était », a-t-il déclaré jeudi au tribunal. « C’est à ce moment-là que j’ai trouvé Andrew allongé là, le dos tourné vers moi. »

Une autopsie a déterminé que le nourrisson est probablement décédé parce qu’il n’avait pas aidé à maintenir ses voies respiratoires pendant sa naissance et son exposition, a rapporté le Sioux Falls Argus Leader. Récemment, un médecin qui a consulté la défense de Bentaas a découvert que le nourrisson n’était pas mort d’hypothermie. La police n’a pas pu trouver les parents du bébé et l’affaire est rapidement devenue froide. Le bébé a été enterré avec une pierre tombale qui l’a nommé Andrew John Doe.

Mais près de trois décennies plus tard, la curiosité d’un détective de Sioux Falls, Michael Webber, a relancé l’affaire. Il déplaçait des boîtes de dossiers lorsqu’il a repéré « une vieille boîte patinée » griffonnée avec le mot « meurtre ». Il contenait des cas froids, dont le dossier du nourrisson.

L’affaire a intrigué Webber et il a commencé à y travailler pendant son temps libre.

Webber a déclaré qu’il n’avait pas grand-chose à faire au départ – un dossier « extrêmement petit » répertoriant les preuves matérielles qui avaient été détruites. Mais en 2009, le corps du nourrisson a été exhumé à la recherche de preuves ADN.

Les premières recherches d’arbre généalogique sont restées vaines. Cependant, en 2019, une fois que la technologie de l’ADN a progressé et que l’échantillonnage est devenu plus répandu, une correspondance a été révélée. Cela a rapidement conduit les détectives à un arbre généalogique dans la région de Sioux Falls. Webber a déclaré qu’après que la police a suspecté Bentaas en tant que mère et Dirk Bentaas en tant que père, ils ont trouvé des échantillons d’ADN dans leurs poubelles qui les ont confirmés en tant que parents.

Theresa Bentaas a été arrêtée en 2019. Après plusieurs retards dans son procès, elle a déposé le « plaidoyer Alford » en octobre.

Au cours de l’audience de jeudi, la famille de Bentaas a supplié le juge d’obtenir une peine clémente, affirmant qu’elle était une mère et une grand-mère attentionnées qui avaient gardé le secret de la mort de son premier enfant pendant des années.

La fille de Bentaas, Melissa Pheilmeier, a déclaré au tribunal : « Andrew et ma mère sont victimes de leur situation, victimes de la culture et de la stigmatisation d’une jeune fille enceinte célibataire en 1981 ».