Une femme du Maine appellerait à des alertes à la bombe pour retirer son petit ami du travail

Une femme aurait menacé de bombarder le lieu de travail de son petit ami pour tenter de l’amener à passer plus de temps avec elle.

Kayla Marie Blake, une femme de 33 ans originaire du Maine, a été arrêtée jeudi et inculpée d’un chef d’accusation de terrorisme. Sa caution a été fixée à 1 500 $.

La police a déclaré que Blake avait appelé la police de l’État du Maine jeudi à 9 heures du matin et avait annoncé qu’elle allait placer une bombe chez Puritan Medical Products à Pittsfield, dans le Maine. Elle aurait rappelé deux heures plus tard et aurait dit à la police qu’elle allait placer quatre bombes artisanales au même endroit.

Blake aurait déclaré aux autorités qu’elle avait appelé les menaces parce qu’elle voulait passer plus de temps avec son petit ami, qui travaille dans l’usine qui fabrique des écouvillons à usage médical, y compris des tests COVID-19.

L’entreprise possède deux usines dans la région de Pittsfield, qui ont toutes deux été évacuées en raison des menaces. Les évacuations ont touché environ 400 employés.