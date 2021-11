Une femme du Michigan filmée en train de battre un collégien de Roseville

La police du Michigan recherche une femme qui aurait été impliquée dans une bagarre entre deux collégiennes, frappant violemment l’un des enfants à plusieurs reprises avant de s’enfuir, a rapporté KTVI, filiale de St. Louis FOX. Selon le rapport, les autorités ont déclaré que la femme ferait probablement face à des accusations de voies de fait.

La vidéo de l’agression brutale, qui a eu lieu la semaine dernière au Roseville Middle School, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il montre une femme qui, selon la police, est dans la trentaine et écrase l’un des étudiants beaucoup plus jeunes impliqués dans la bagarre initiale lors d’une attaque rapide mais vicieuse.

La séquence commence avec une étudiante en chemise rouge aux prises avec une autre étudiante en sweat-shirt blanc sur le terrain de l’école. Les deux visages des enfants sont flous. La police a déclaré à KTVI que la femme adulte qui s’était impliquée dans la bagarre était une parente de l’étudiant en rouge.

Après quelques secondes, une femme vêtue d’un sweat à capuche gris entre dans le cadre et commence à donner des coups de poing sauvage à l’étudiant en chemise blanche. Après avoir reçu plusieurs coups à la tête et au corps, l’étudiante en blanc fait une embardée à la taille, la tête et la poitrine tournées vers le sol. L’adulte semble alors saisir l’étudiante voûtée par les cheveux, mettre ses pieds et lui donner deux coups de pied brutaux consécutifs au visage. L’enfant en blanc s’effondre alors au sol et l’adulte et l’élève en rouge s’éloignent.

«Très difficile à regarder. en tant que parent, c’était difficile à regarder », a déclaré le chef adjoint de la police de Roseville. Mitch Berlin dit KTVI.

Berlin a déclaré que la bagarre avait eu lieu vers 7 heures du matin, peu de temps avant le début des cours au collège. Un passant qui a été témoin de l’incident aurait appelé le 911. Des agents du service de police de Roseville sont intervenus sur les lieux et ont aidé l’étudiant qui a été agressé.

L’élève en rouge et l’adulte auraient tous les deux quitté l’école immédiatement après l’incident. Le chef Berlin a déclaré que la meilleure chose que la femme impliquée dans le combat puisse faire est de se rendre aux autorités.

« Notre bureau de détective y travaille avec diligence et devrait avoir des accusations relativement bientôt », a déclaré Berlin. « Et j’espère juste que cette personne décide de se rendre et d’accélérer le processus. »

Plusieurs parents dont les enfants vont au Roseville Middle School ont parlé à KTVI et ont déclaré qu’ils étaient dérangés par les images et par le fait que l’école ne les avait jamais informés de l’incident.

« C’est le pire problème, c’est qu’un adulte est impliqué », a déclaré Pierre de Brett, dont l’enfant fréquente la Roseville Middle School. « Je veux dire que ça ne devrait pas arriver de toute façon. Mais maintenant qu’un adulte est impliqué, on pourrait penser qu’il va se passer quelque chose de toute évidence. »

Un autre parent, Jamon Benson, a déclaré à la station qu’il était « vraiment alarmant » que les parents n’aient pas été informés qu’un adulte avait agressé un élève dans l’enceinte de l’école.

Les écoles communautaires de Roseville n’ont pas répondu aux messages de KTVI, mais la police a déclaré que l’école coopère à l’enquête. Des policiers seront également postés à l’école tous les matins pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise à l’avenir.

Voir le rapport ci-dessous pour la vidéo du combat.

[image via KTVI screengrab]

