Une femme du New Jersey a une collection massive de pères Noël noirs [VIDEO]

*Une femme du New Jersey collectionne les poupées Black Santa depuis plus de deux décennies, une tradition qu’elle a commencée avec son défunt mari.

Tel que rapporté par The Root, Chatons de cristal a reçu son premier Père Noël noir comme cadeau de pendaison de crémaillère de son mari. Après sa mort, elle a continué à constituer la collection et possède aujourd’hui des centaines de poupées.

« Tant de choses différentes, mais je n’ai jamais pris le temps de les compter », a-t-elle déclaré, comme l’a rapporté WPVI. « Pour moi, il ne s’agit pas toujours de cadeaux. Il s’agit juste de se rassembler, de se voir s’amuser les uns les autres.

La collection de Kittles comprend un père Noël jouant du saxophone, un père Noël de Malibu Beach, un père Noël rappeur hip-hop et une statue de père Noël de six pieds de haut, selon WPVI.

Voici d’autres extraits du rapport :

Une fois tous les deux ans, Kittles déniche la collection et invite les membres de la communauté pour une journée portes ouvertes saisonnière. C’est devenu une tradition de rassembler tous les enfants et petits-enfants pour une journée remplie de musique de Noël, de nourriture et de décoration.

« Je voudrais que les membres de l’église sortent et qu’ils puissent amener leurs enfants, leurs petits-enfants », a-t-elle déclaré. « Nous nous asseyons simplement et profitons de l’esprit des vacances. »

Kittles, assistante pédagogique dans le district scolaire de Cherry Hill, a maintenant ses propres petits-enfants. Elle dit que l’affichage de sa gamme diversifiée de bibelots Black Santa a acquis une nouvelle signification.

« Je pense qu’il est très important qu’ils le voient et qu’ils puissent s’y identifier », a-t-elle déclaré. « Cela les aide à être fiers. Ils peuvent dire : ‘D’accord, je peux être n’importe quoi. Je peux être n’importe qui.

« C’est formidable d’avoir cette tradition et quelque chose que nous pouvons partager avec eux et la représentation que cela leur apporte de voir quelqu’un qui leur ressemble », a déclaré le fils de Kittles, Isaac Ware. « Il peut être partagé entre tout le monde. Le Père Noël est pour tout le monde.