Une femme du Texas dit qu’Apple Watch lui a sauvé la vie après la chute d’un hôtel

Une femme du Texas dit que son Apple Watch lui a sauvé la vie en appelant les services d’urgence après avoir glissé et être tombée dans une chambre d’hôtel. La montre a appelé à l’aide parce que la femme avait déjà configuré la fonction de détection des chutes – et maintenant elle veut s’assurer que plus de gens font de même.

S’adressant aux informations locales, Bayla Belle Christianson a déclaré qu’elle avait glissé et était tombée, se faisant perdre connaissance après être entrée en collision avec une commode de chambre d’hôtel.

« J’ai perdu l’équilibre, j’ai trébuché, puis je suis tombée la tête la première dans la commode de la chambre d’hôtel », a-t-elle déclaré. « Et en fait, je me suis complètement assommé. Et donc je n’ai pas bougé pendant plus d’une minute. Et ce qui s’est passé, c’est ma montre Apple, je venais de configurer la détection de chute ce Thanksgiving, même si je l’ai depuis environ un an, et parce qu’il n’a pas bougé parce qu’il a détecté la chute brutale. Et puis je n’ai pas bougé pendant 60 secondes. Il a en fait appelé le 911. «

La fonction de détection de chute d’Apple attend 60 secondes après la détection d’une chute et lance un appel aux services d’urgence si aucun mouvement n’est détecté. Il a été crédité d’avoir aidé à sauver des vies à plusieurs reprises au fil des ans et Apple s’appuie désormais fortement sur les capacités de sauvetage d’Apple Watch. Apple a même récemment lancé une publicité autour de l’Apple Watch et des appels au 911.

Maintenant, Christianson dit qu’elle veut que les autres s’assurent que la détection des chutes est activée, juste au cas où cela serait nécessaire, en disant « Je ne serais pas ici si je ne l’avais pas configuré. » La détection des chutes pourrait vraiment être la meilleure fonctionnalité Apple Watch que la plupart des gens n’utiliseront, espérons-le, jamais.