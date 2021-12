Une femme du Texas tire et tue un homme lors d’une tentative de vol : les autorités

Une femme de Houston a abattu un homme lors d’une tentative de vol présumé dimanche matin qui, selon les autorités, pourrait être liée à la drogue, selon le bureau du shérif.

Des députés du bureau du shérif du comté de Harris ont répondu au bloc 15500 de Fair Elm Court en référence à un homme abattu, a déclaré le bureau du shérif dans une déclaration à Fox News.

Le quartier dans lequel a eu lieu la tentative de vol de dimanche matin, selon le bureau du shérif. (Google Maps)

Les députés qui arrivaient ont découvert un homme noir sur la chaussée, mort de blessures par balle. Il a été déterminé qu’il avait été abattu lors d’une tentative de vol contre un résident du quartier.

Le bureau du shérif a déclaré qu’une femme rentrait chez elle lorsque trois hommes noirs se sont approchés et ont tenté de la voler. La femme a tiré et tué l’un des suspects tandis que les deux autres ont fui les lieux dans une berline blanche à quatre portes. Le bureau du shérif a décrit les deux suspects qui ont fui comme étant noirs, de taille et de corpulence moyennes.

Un véhicule adjoint du shérif du comté de Harris. (Bureau du shérif du comté de Harris)

Le petit ami de la femme est sorti de la maison et a tenté de poursuivre les suspects en fuite, a déclaré le bureau du shérif.

La femme et son petit ami ont fourni des déclarations à la division des homicides. Ils ne devraient pas faire face à des accusations dans la fusillade.

Bureau du shérif du comté de Harris (Facebook)

Les enquêteurs tentent de déterminer le mobile de la tentative de vol. Le bureau du shérif a déclaré que cela pouvait être « lié à la drogue », mais ils n’en sont pas certains pour le moment.

L’identification de l’homme décédé est en attente d’une autopsie. L’identité de la femme est retenue en attendant l’examen du grand jury.

Aucune autre information n’a été divulguée. Le bureau du shérif du comté de Harris demande à toute personne disposant d’informations sur les suspects toujours en fuite de contacter l’unité des homicides ou CrimeStoppers de Houston.