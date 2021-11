Une femme du Warwickshire qui a retenu un ami en otage a épargné la prison car c’était son 18e anniversaire | Royaume-Uni | Nouvelles

Clarity Kennedy est devenue furieuse le matin après avoir célébré l’âge adulte lors d’une fête à la maison le 3 décembre de l’année dernière. Elle a accusé son amie Laura Creedon d’avoir bu sa bouteille d’alcool et lui a demandé de payer 80 £ pour cela.

Lorsque Mlle Creedon a refusé, Kennedy l’a menacée avec un couteau de cuisine de huit pouces, a entendu hier le tribunal de la Couronne de Warwick.

Après avoir refusé de laisser Mlle Creedon quitter l’appartement de Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire, Kennedy lui a dit qu’elle gardait son « otage » avant de prendre la bouteille vide et de la frapper à la tête avec.

Le procureur Amrisha Parathalingam a déclaré: « Après la fête, Kennedy, son amie et Miss Creedon sont restées à l’appartement, avec Miss Creedon dormant sur le canapé.

« Mais dans la matinée, l’accusée a commencé à parler de la vodka chère qu’elle avait apportée à la fête.

« Kennedy a pris un couteau de cuisine de huit pouces et a commencé à l’agiter, menaçant Mlle Creedon de lui mettre les menottes et de la poignarder si elle essayait d’appeler la police.

« Elle lui a dit : ‘Je te garde en otage jusqu’à ce que tu me donnes l’argent. Si tu essaies de partir, je te dépecerai.

« Si vous ne me donnez pas l’argent, je vous écraserai cette bouteille sur la tête’. »

Kennedy l’a ensuite giflée plusieurs fois sur la tête avec une bouteille, laissant Miss Creedon avec des bosses et des ecchymoses.

« Cet incident particulier et très désagréable a commencé entre trois personnes souffrant de la gueule de bois se disputant la consommation d’une bouteille de vodka que Miss Kennedy avait achetée pour son anniversaire.

« Elle croyait que la victime était responsable de l’avoir bu, et les choses sont devenues incontrôlables.

« Elle dit qu’elle ne savait pas que son action serait qualifiée de faux emprisonnement. Elle regrette profondément son comportement. »

Le Sun rapporte que le juge Peter Cooke a déclaré: « Il n’y a pas de ligne directrice pour le faux emprisonnement, mais ce n’est pas seulement ce qui leur est fait, c’est que leur liberté de s’en éloigner est restreinte. »

« Ce que vous avez fait à votre ami, quand vous vous êtes réveillé tous les deux avec la gueule de bois ce matin-là, était épouvantable.

« Si un adulte approprié avait fait cela, alors après un procès, il n’obtiendrait aucun changement après deux ans de prison.

« Mais tu étais à peine un adulte.

« C’était le lendemain de votre 18e anniversaire, donc je pense que nous devrions être dans l’ordre des deux tiers de ce qu’un adulte recevrait.

« Nous envisageons donc une peine d’environ 14 mois pour refléter la méchanceté de ce que vous avez fait. »

Kennedy, de Leamington Spa, Warwickshire, a admis le faux emprisonnement et les voies de fait et a été condamné à 14 mois avec sursis pendant deux ans et sommé d’effectuer 60 heures de travail non rémunéré.