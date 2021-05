Une femme est accusée de détournement de fonds parce qu’elle n’a pas rendu un film VHS qu’elle a loué il y a 21 ans | Vie

Pendant deux décennies, Caron McBride a été considérée comme une criminelle par les autorités de l’Oklahoma, sans qu’elle le sache. Votre crime? Ne pas renvoyer une cassette VHS à temps …

Imaginez que vous vous rendiez un jour au service de la circulation pour renouveler votre permis de conduire, mais que le fonctionnaire refuse de vous le donner, car vous êtes inscrit comme criminel en fuite. Lorsque vous demandez plus de détails, ils vous disent que vous êtes accusé de détournement de fonds.

C’est ce qui est arrivé à Caron McBride, une femme vivant dans l’Oklahoma. «Quand j’ai entendu parler du détournement de fonds, j’ai pensé que j’allais avoir une crise cardiaque», explique le prévenu sur Fox News.

L’agent de la circulation lui a donné le numéro du poste de police du comté afin qu’il puisse les contacter. Caron McBride a eu du mal à jurer à tout le monde qu’elle n’avait rien fait et à penser qu’elle finirait menottée et en prison. Le détournement de fonds semble très grave …

Le poste de police a expliqué que l’accusation était vraie, mais Caron McBride ne pouvait pas croire d’où elle venait: la plainte provenait d’un magasin de vidéos, pour ne pas avoir retourné un film VHS qu’il avait loué il y a 21 ans.

Aujourd’hui, les plus jeunes ne savent même pas ce qu’est une cassette VHS, et pour le reste, cela semble presque une histoire ancienne, même si seulement quelques décennies se sont écoulées. Avant Netflix, streaming et formats numériques, les films ont été loués individuellement au format physique: des DVD ou Blu-ray actuels, à son prédécesseur, la cassette VHS.

La location durait auparavant 24 ou 48 heures, et si pendant cette période vous ne retourniez pas le film au vidéothèque (le magasin de location), ils vous factureraient un supplément. De nombreuses personnes, en raison de l’oubli ou de la paresse, n’ont pas rendu la cassette. À cette époque, ils étaient chers pour les vidéothèques, qui les payaient plus qu’un particulier, lorsqu’ils les utilisaient pour faire des affaires. Cela leur a coûté environ 180 euros.

C’est ce qui est arrivé à Caron McBride: la plainte remontait à 21 ans, à Mars 2000, quand une vidéothèque à Norman, une ville voisine, l’a dénoncée pour ne pas avoir rendu la cassette VHS du film Sabrina, chose des sorcières.

Caron ne se souvenait pas avoir jamais loué cette cassette, mais à cette époque, elle vivait à Norman avec un homme qui avait deux jeunes filles, et il l’avait probablement louée pour elle et ne l’a jamais rendue.

Après avoir trouvé le criminel évadé, la police a retrouvé le magasin de vidéos et a découvert que avait fermé en 2008 (Peut-être parce que trop de gens n’ont pas rendu les films?). Alors Les accusations de Caron McBride ont été abandonnées.

Mais maintenant, la question reste de savoir si, au cours de ces 20 années, son statut de criminelle évadée lui a fermé certaines portes dans un emploi, une bourse d’État ou similaire, sans qu’elle le sache.