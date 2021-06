Une femme est morte dans un accident de voiture M4 à Hendy, dans le sud du Pays de Galles | Royaume-Uni | Nouvelles

Carole Patricia Fowler, 61 ans, a subi une fracture du crâne et des vertèbres cervicales à la suite de l’impact “catastrophique” de l’écrasement près de la jonction 48 de la M4 par Hendy, dans le sud du Pays de Galles.

L’enseignante à la retraite devait se marier et avait déjà vu son mariage reporté en raison de la pandémie de Covid, rapporte Wales Online.

L’enquête de Carole a appris comment elle avait momentanément quitté la chaussée en direction est. Lorsqu’elle est revenue sur l’autoroute, Carole s’est écrasée contre une barrière avant d’être “rebondie” dans la première voie de l’autoroute, où une Ford Focus l’a percutée.

S’exprimant lors de l’audience à la mairie de Llanelli aujourd’hui, l’enquêteur sur les collisions PC David Stacey a déclaré: “D’après les preuves sur les lieux, on ne sait pas pourquoi le véhicule est allé sur le décalage puis est revenu pour revenir sur la M4. Les preuves sur les lieux montrent que le véhicule est revenu sur l’autoroute et a commencé à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.

“Il y a eu un impact massif impliquant une glissière de sécurité. La Citroën a rebondi dans la première voie, face à la circulation venant en sens inverse, et la Ford Focus venant en sens inverse a eu un impact assez important sur le hors-jeu de la Citroën.

“Il n’y avait aucune preuve de perte de contrôle ou de freinage d’urgence. Il n’y avait aucun problème préexistant avec l’un ou l’autre véhicule. Il n’y avait aucune preuve d’une urgence médicale et aucune preuve d’alcool ou de drogue. Il n’y avait aucune preuve que l’un ou l’autre des conducteurs utilisait un téléphone portable.”

La police de Dyfed-Powys a été appelée sur l’accident le mercredi 13 janvier et la route a été fermée pendant un certain temps.

Les agents ont enquêté sur l’accident mais n’ont pas pu déterminer pourquoi Carole a entrepris la manœuvre qu’elle a effectuée.

Néanmoins, le coroner principal par intérim du Carmarthenshire et du Pembrokeshire, Paul Bennett, a enregistré une conclusion de collision routière.

Il a déclaré: “C’est l’une de ces circonstances tragiques où, pour des raisons inconnues, Carole conduisait le long de la M4 en direction de l’est et semblait avoir exécuté une manœuvre en quittant l’autoroute, mais dans le processus a ensuite ramené le véhicule sur l’autoroute, heurtant une glissière de sécurité à l’intersection de l’autoroute et de la bretelle.

“Il n’y a aucune preuve suggérant qu’il y ait eu un défaut mécanique ou toute autre influence qui s’est produite. Il n’y a aucune preuve d’un épisode médical d’urgence ou aucune preuve de la présence de drogue ou d’alcool dans son système.

“C’est malheureux où nous ne saurons jamais pourquoi Carole a entrepris la manœuvre qu’elle a faite, entraînant des conséquences aussi tragiques.”

Carole, qui vivait à Ammanford, dans le sud du Pays de Galles, a travaillé à l’école primaire catholique St Mary’s de Llanelli pendant 30 ans et devait se marier avec son partenaire de 14 ans en juillet dernier avant de reporter la cérémonie en raison de la pandémie de coronavirus.

Sa famille au cœur brisé lui avait auparavant rendu hommage en disant qu'”elle aimait les enfants et ils l’aimaient” et a expliqué qu’elle était “très populaire auprès du personnel et très respectée et aimée des parents”.

S’exprimant en janvier, un membre de la famille a déclaré: «Comme l’a dit l’un de ses anciens collègues, je sais qu’elle a fait une telle différence pour chaque enfant à qui elle a enseigné.

«Elle était très populaire auprès du personnel et très respectée et aimée des parents. Elle était dévouée et consciencieuse, toujours à 100% pour les enfants. Elle y dirigeait la musique et était toujours populaire avec ses accompagnements à la guitare pour les offices et les concerts.

« Une fervente catholique toute sa vie, à travers le bien et le mal. Elle était une crocheteuse passionnée et très douée et était toujours en train de crocheter ou de tricoter quelque chose pour quelqu’un. Elle avait passé son temps récemment, pendant la crise de Covid, à crocheter des nounours du NHS dans des gommages et des arcs-en-ciel, dont beaucoup ont été donnés aux infirmières en exercice. »