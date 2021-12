Une femme et sa petite-fille chassées de l’hôtel après avoir publié un avis en ligne

Un hôtel de Géorgie fait la une des journaux pour avoir expulsé un client qui a écrit une critique négative au milieu d’un séjour de 3 nuits. Selon un rapport du National Post, Susan Leger, 63 ans, s’est connectée à Hotels.com lors de sa première nuit au Baymont Inn and Suites à Helen, en Géorgie, à la fin du mois dernier. Peu de temps après, elle et sa petite-fille de 6 ans ont été priées de partir.

Léger a déclaré aux journalistes qu’elle était en pyjama et se détendait dans sa chambre d’hôtel lorsqu’elle a reçu un e-mail de Hotels.com lui demandant de revoir son expérience au Baymont. Elle a accepté, attribuant à l’établissement trois étoiles sur cinq. Le site Web a demandé : « Qu’est-ce qui s’est passé ? » » et Léger a répondu : « Délabré. La piscine n’est pas ouverte. Les toilettes ne tirent pas bien la chasse d’eau. Cette critique de sept mots a été publiée en ligne immédiatement et Léger a déclaré qu’à 20 h 40, le directeur de l’hôtel, Danny Vyas, l’avait appelée pour lui demander avec colère de partir.

« Ce gars est sur mon téléphone portable en train de fulminer contre moi, et il a dit qu’il me mettait à la porte », a déclaré Léger à l’affilié local de NBC News, 11Alive. « Il a appelé la police et je dois quitter la pièce. Et puis j’entends, littéralement, ‘bam, bam, bam !' »

Le service de police d’Helen est venu s’assurer que Léger partait comme le souhaitait le directeur de l’hôtel. Ils ont dit à Léger qu’il était parfaitement légal que Vyas expulse un invité dans une situation comme celle-ci, mais Léger était étonné qu’ils l’aient réellement fait. Elle se souvient avoir demandé : « Ils peuvent vraiment me virer au milieu de la nuit, d’un hôtel pour avoir donné une critique de trois et cinq ? Et il dit : ‘oui, madame. C’est dans la loi.’ C’était effrayant. C’est juste horrible. »

Les journalistes ont obtenu un rapport de police qui disait que Léger et sa petite-fille avaient été renvoyés du Baymont parce que « Léger avait donné une mauvaise critique au motel ». Cependant, la police l’aurait aidée à l’installer dans une chambre d’un autre hôtel voisin. Elle a séjourné à l’hôtel Fairfield et il n’est pas clair si elle a écrit une critique de son séjour là-bas.

Maintenant, Léger est furieuse qu’en plus de tout le reste, elle se voit refuser le remboursement de son séjour au Baymont. Elle a déclaré qu’elle avait demandé un remboursement via Hotels.com et avait obtenu une réponse indiquant : « Malheureusement, nous n’avons pas pu contacter l’établissement et devrons respecter les conditions générales de la réservation qui stipulent que les remboursements ne sont pas autorisés. »

Un enregistrement d’un appel au 911 passé depuis l’hôtel cette nuit-là aurait montré que Vyas aurait dit au répartiteur qu’il rembourserait Léger. De plus, il a déclaré aux journalistes de 11Alive qu’il avait décidé d’expulser Léger parce qu’elle ne l’avait pas approché, ni son personnel, avec aucune de ses plaintes, mais les avait plutôt envoyées directement sur Internet. Cependant, il a déclaré plus tard au Post qu’il les avait en fait expulsés parce que Léger avait déposé trop de plaintes. Quant à Léger, elle conseille simplement aux voyageurs de ne laisser d’avis qu’une fois leur séjour terminé.