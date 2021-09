Une femme et un tout-petit meurent au parc Petco avant le match des Padres

Une femme et son enfant sont tombés du niveau supérieur d’un parc de baseball à plusieurs étages à San Diego – un plongeon qui les a tués tous les deux … et maintenant les flics l’auraient qualifié de suspect.

L’horrible incident s’est produit samedi après-midi peu de temps avant que les Padres ne soient prêts à jouer sur leur terrain, Petco Park – lorsqu’une mère et son fils de 2 ans ont dépassé le seuil du hall du troisième niveau quelque part … avec des témoins affirmant que l’enfant est passé en premier.

Selon l’Union-Tribune – qui a parlé à des témoins oculaires affirmant avoir des témoignages de première et de seconde main – la mère et le fils étaient dans une aire de pique-nique donnant sur le côté rue du stade, et d’une manière ou d’une autre, le garçon a basculé sur un rebord. … et sa mère a sauté après lui, essayant de l’attraper. Le mari aurait également été sur place.

Leur chute s’élevait à environ 6 étages et ils ont atterri sur Tony Gwynn Drive. Les flics se sont immédiatement présentés et ont lancé une enquête – jusqu’à présent, ils ne savent pas si c’était accidentel ou intentionnel, mais ils disent que les décès semblaient suspects.

Les spectateurs étaient horrifiés, et c’était toute une scène – mais assez étrangement, l’heure de début du jeu n’a pas été retardée … et les Pads ont pris le terrain rapidement à 16h15 PT.

Les détectives des homicides travaillent sur l’affaire et demandent à toute personne ayant de bonnes informations de se présenter et d’appeler le 619-531-2293.