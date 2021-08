Une femme forcée de se laver les mains près de 20 fois par jour au travail gagne 50 000 £ de dommages et intérêts | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Susan Robinson, 59 ans, s’est retrouvée avec des mains boursouflées et ensanglantées après que ses appels désespérés à la protection aient été ignorés par son employeur. Susan travaillait à Speedibake, une usine de Wakefield, dans l’ouest de York, qui fournissait des produits de boulangerie aux supermarchés.

En moins de six mois, ses mains sont devenues rouges et démangeaient parce qu’on lui a demandé de se laver les mains 17 fois par jour.

Un test effectué par l’hôpital Pontefract a confirmé qu’elle souffrait de dermatite, un type d’eczéma causé par une exposition à des produits chimiques.

Susan a constamment demandé une protection des mains adaptée et a elle-même offert plusieurs suggestions, telles que des crèmes protectrices et des gants plus fins.

Mais ses employeurs n’ont pas traité la question correctement ou de manière cohérente, en raison des craintes de contamination.

Susan a déclaré: “Mes mains étaient incroyablement douloureuses et douloureuses. J’ai eu une poussée particulièrement grave et c’est à ce moment-là que j’ai su que je devais aller plus loin.”

En désespoir de cause, Susan s’est tournée vers son syndicat, le BFAWU, et Thompsons Solicitors pour obtenir de l’aide. Ils l’ont aidée à obtenir une compensation de 50 000 £.

Sarah Woolley, du BFAWU, a déclaré: “Malheureusement, des cas comme celui de Susan ne sont pas rares et le profit l’emporte sur la santé d’un travailleur.

“Speedibake devrait avoir honte de lui-même.”