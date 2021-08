Emma Clay dit qu’elle a maintenant peur de quitter sa maison après la confrontation (Photo: Liverpool Echo)

Une femme dit qu’elle s’est retrouvée avec un œil au beurre noir après qu’un promeneur de chien l’a fouettée au visage alors qu’elle tentait de désamorcer une dispute.

Emma Clay, 36 ans, promenait ses sept carlins lorsqu’elle est tombée sur Nikki O’Donoghue en train de se disputer avec un homme à Cricketers Park, dans la région de Wavertree à Liverpool.

Elle dit qu’elle connaissait un peu les deux parties car elles utilisaient toutes le parc pour promener leur chien, alors elle est allée essayer de calmer les choses.

Mais elle affirme que Mme O’Donoghue, propriétaire de Diamond Doggy Care, l’a accusée de “se ranger” du côté de l’homme et les tensions ont rapidement atteint son paroxysme.

Elle et un témoin ont commencé à enregistrer sur leurs téléphones, mais cela n’a pas empêché la situation mercredi de devenir violente.

Mme O’Donoghue a essayé de lui arracher le téléphone des mains avant de faire tournoyer une laisse de chien et de la lui fouetter au visage alors qu’elle tentait de reculer.

Mlle Clay, 36 ans, affirme qu’elle s’est retrouvée avec cet œil au beurre noir de l’attaque (Photo: Liverpool Echo)

La promeneuse de chiens professionnelle a ensuite quitté les lieux dans sa camionnette. Elle a déclaré au Liverpool Echo qu’elle avait accepté de frapper Miss Clay avec la tête. Cependant, elle affirme avoir « perdu son sang-froid » après avoir été « agressée verbalement ».

La police de Merseyside a confirmé que des agents enquêtaient sur des allégations d’agression et avaient invité une femme à assister à un entretien volontaire.

Une porte-parole a déclaré: «Il a été rapporté qu’à la suite d’une altercation verbale à Cricketers Park, près de Sandown Lane, une femme a été frappée au visage avec une laisse de chien.

«La suspecte s’est ensuite enfuie dans une camionnette Renault blanche. La victime a subi des blessures mineures au visage et a été secouée par l’incident.

“Des patrouilles se sont rendues sur les lieux et, à la suite d’enquêtes, une femme doit se présenter volontairement à un poste de police pour être interrogée par des agents.”

L’inspecteur-détective Chris Saidi a déclaré: «Nous ne tolérerons pas la violence de cette manière.

“Si vous étiez dans le parc mercredi après-midi et que vous avez vu ou entendu quelque chose, veuillez nous contacter, directement ou de manière anonyme, pour nous aider dans nos enquêtes.”

Mlle Clay a déclaré: «C’était horrible, vraiment. Je souffre beaucoup d’anxiété et c’était tellement bouleversant.

“J’ai l’impression que je ne peux pas sortir de la maison au cas où je la croiserais.”

Mlle Clay décrit ses carlins, nommés Buddy, Eric, Rico, Macy, Button, Beau et Coco, comme ses « bébés » après qu’un traitement contre le cancer l’ait empêchée d’avoir des enfants.

Des séquences vidéo montrent Nikki O’Donoghue venant vers Miss Clay au parc (Photo: Liverpool Echo)



Miss Clay se sent maintenant nerveuse à l’idée de retourner au parc avec ses sept carlins, nommés Buddy, Eric, Rico, Macy, Button, Beau et Coco (Photo: Liverpool Echo)

Mais après l’attaque, elle dit maintenant qu’elle a l’impression qu’elle ne peut pas aller dans le parc pour promener son sac.

Mlle Clay dit qu’elle a vu Mme O’Donoghue se disputer avec l’homme à propos de son chien qui aurait grogné contre l’un des nombreux qu’elle marchait.

Cependant, elle a remarqué que l’homme se trouvait à l’intérieur d’une zone clôturée utilisée pour les chiots ou les chiens qui ne conviennent pas pour être trop près des autres chiens.

Mlle Clay dit qu’elle a suggéré que Mme O’Donoghue ne devrait pas s’approcher trop près de la clôture, ce qui l’a mise en colère.

L’homme qui se disputait a déclaré que Mlle Clay s’était approchée pour «désamorcer» la situation.

Mme O’Donoghue a confirmé qu’elle assisterait à l’entretien volontaire avec un avocat.

