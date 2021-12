Une femme handicapée dénonce le « personnel intimidant » d’un pub qui refuse de la servir | Royaume-Uni | Nouvelles

Joanne Deiger, qui souffre de paralysie cérébrale, souffre de muscles faibles, de difficultés à marcher et de problèmes de déglutition. Joanne, 51 ans, a fréquenté l’école dans les années 1970 et a été victime d’intimidation pour son état, qui était moins bien compris à l’époque. Lorsqu’elle a été refusée au bar, les souvenirs douloureux de Joanne de ces jours d’école sont revenus.

Elle a déclaré au Liverpool Echo: « Le personnel a fait un spectacle complet de moi – j’avais l’impression d’être de retour à l’école et d’être victime d’intimidation. »

Joanne affirme qu’elle n’a pas été autorisée à commander un verre de vin et de limonade dans un pub en octobre 2018.

L’incident allégué a eu lieu dans sa région et elle a été accusée d’être trop ivre pour passer une autre commande d’alcool.

Joanne, de Walton à Liverpool, n’avait bu que deux verres ce soir-là d’automne et les demandes de parler au manager ont été repoussées.

Joanne a déclaré : « J’ai des troubles de l’élocution à cause de ma paralysie cérébrale – cela empire lorsque je suis nerveuse ou fatiguée.

« Sinon, je n’utilise pas de fauteuil roulant et ne marche pas avec un bâton, j’ai donc l’air valide – mon handicap est invisible.

« Quand je suis monté pour commander un verre, le personnel a dit » non, non, nous avons été prévenus pour vous « . Ils pensaient que j’étais ivre à cause de mes injures.

« Je n’avais bu que deux vins et des limonades.

Un an et demi plus tard, Joanne a reçu des excuses et un chèque-cadeau de 20 £, mais son expérience l’a amenée à faire campagne pour la sensibilisation à la paralysie cérébrale et à d’autres handicaps dans des environnements comme les pubs.

Joanne sensibilise maintenant à The Brain Charity, une organisation qui espère collecter 60 000 £ pour le soutien mental des personnes atteintes de troubles neurologiques.

Elle a commenté : « À l’époque, j’étais dans une assez mauvaise situation et j’avais l’impression que je ne pouvais pas me défendre et je déteste penser que d’autres personnes pourraient être dans une situation similaire.

«Même si cela arrivait à une autre personne, c’est trop. Je veux que tout le monde soit plus conscient de ces conditions invisibles afin que les personnes qui en souffrent puissent être traitées avec plus de dignité.

« J’ai eu du mal à accepter ma paralysie cérébrale même si j’ai eu ce diagnostic presque toute ma vie, mais The Brain Charity m’a aidé à l’accepter.

« J’ai pu détourner mon attention de ce que je ne suis pas capable de faire et ouvrir les yeux sur les compétences que je peux offrir. »

Nanette Mellor, PDG de The Brain Charity, a déclaré : « L’histoire de Joanne est vraiment malheureuse et bien trop courante.

«Cela montre à quel point il est important pour nous tous de prendre du recul et de vraiment penser à la personne qui est devant nous avant de porter un jugement.

« Beaucoup de handicaps sont invisibles, et il est extrêmement important pour nous tous d’être aussi ouverts d’esprit et compatissants que possible envers ceux que nous rencontrons et qui pourraient ne pas agir ou regarder de la même manière que nous. »

Reportage supplémentaire de Liam Thorp.