Une femme hospitalisée pour covid en Floride rentre chez elle pour trouver son mari mort du même virus .

Lisa Steadman était impatiente de rentrer chez son mari.

Le technicien des ongles avait passé plus d’une semaine dans un hôpital du centre de la Floride à se remettre d’un cas grave de coronavirus tandis que Ronald Steadman, qui avait également contracté le covid-19, luttait contre un cas plus bénin depuis son domicile.

Au cours de bon nombre de leurs appels téléphoniques d’enregistrement, elle lui a expliqué à quel point elle avait peur de mourir seule à l’hôpital. Sa santé s’améliorait et la sienne aussi, la rassura-t-il. Bientôt, ils seraient de nouveau ensemble à Winter Haven, en Floride, la maison qu’ils étaient en train de rénover.

Mais Ronald, 55 ans, ne semblait pas être à la maison lorsque Lisa est revenue le 11 août.

« Ron ? Ron ? Lisa, 58 ans, a crié en le recherchant dans toute la maison.

Finalement, les aboiements de leurs trois chiens la conduisirent à leur chambre.

Lorsque Lisa a ouvert la porte, elle a trouvé Ron inconscient de son côté du lit et leurs trois chiens en détresse. À ce moment-là, son corps avait déjà commencé à se décomposer, a-t-elle déclaré au Washington Post. Les chiens semblaient ne pas avoir été nourris ou abreuvés depuis au moins deux jours, a-t-elle déclaré.

“Je suis juste devenu hystérique”, a déclaré Lisa. « C’était comme entrer dans un film d’horreur. C’est ce que je vois maintenant quand je pense à lui.

Ni Ron, décédé des complications du covid-19, ni Lisa n’avaient été vaccinés, a déclaré Lisa. Les deux avaient convenu qu’ils attendraient plus longtemps pour programmer leurs prises de vue. Lisa tombait rarement malade et ne quittait sa maison que pour le travail, et Ron, qui était chargé de faire les courses du couple pendant la pandémie, portait toujours son masque et restait à l’écart des grandes foules, a déclaré Lisa.

« Nous avons tous les deux pensé que [the vaccine] est sorti si vite. Comment ont-ils pu faire autant de tests dessus ? J’étais juste prudente à ce sujet », a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas que j’étais contre les vaccins.”

Le couple, qui s’est rencontré via un site de rencontres chrétien après avoir perdu ses anciens partenaires, faisait partie des dizaines de millions d’Américains qui n’ont pas encore reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, qui est disponible gratuitement pour toute personne de 12 ans et plus. Comme les Steadman, beaucoup de gens restent réticents aux coups de feu. D’autres ont retardé la vaccination.

Près de 52% des Floridiens sont entièrement vaccinés, selon les données compilées par The Post. Au cours de la semaine dernière, les nouveaux cas et décès signalés quotidiennement dans l’État ont augmenté de près de 10 % et 66 %, respectivement, selon les données du traqueur de coronavirus de The Post.

Les responsables de la santé continuent de souligner que les vaccins réduisent considérablement les risques de tomber gravement malade ou de mourir du virus à mesure que la variante delta hautement transmissible se propage à travers le pays.

Ron, un ingénieur en mécanique et en électricité, a été le premier à être testé positif le 1er août, a déclaré Lisa. Les médecins du site de soins d’urgence qu’il a visité l’ont renvoyé chez lui avec des médicaments et lui ont demandé de revenir si son état s’aggravait. Deux jours plus tard, Lisa, qui s’était rendue aux urgences parce qu’elle commençait à présenter des symptômes, a également été testée positive. Elle a été renvoyée chez elle, pour revenir quelques jours plus tard après que ses niveaux d’oxygène soient tombés à 80% et qu’elle ait perdu connaissance à la maison.

Le couple est resté en contact pendant une grande partie de son séjour à l’hôpital, a déclaré Lisa. Comment vont les chiens ? Comment te sens-tu aujourd’hui? As-tu appelé ta famille ? le couple se demandait, a déclaré Lisa. Après près d’une semaine à l’hôpital, Lisa a déclaré se sentir mieux. Ron s’améliorait également, dit-elle.

Quelques jours avant qu’elle ne soit libérée, Ron lui a dit que son téléphone ne fonctionnait pas correctement. À un moment donné, lorsque Lisa n’a pas pu le joindre, elle a appelé le service de police de Winter Haven pour aller le voir, a-t-elle déclaré.

La police l’a rappelée pour signaler que son mari allait bien, ce que le département a confirmé à The Post. Ainsi, lorsque son appel téléphonique est allé directement sur sa messagerie vocale le 10 août, Lisa n’y a pas beaucoup pensé. Après tout, Ron avait dit que son téléphone ne fonctionnait pas et était connu pour être un dormeur profond. La police l’avait déjà rassurée qu’il allait bien. Elle s’est dit qu’ils seraient réunis le lendemain lorsqu’elle serait libérée.

“Je pensais qu’il irait bien et que son téléphone ne fonctionnait pas”, a-t-elle déclaré.

Les autorités locales lui ont dit plus tard qu’il était probablement déjà mort.

Lisa, qui aurait célébré le quatrième anniversaire de mariage du couple le 28 octobre, a déclaré qu’elle prévoyait de se faire vacciner en septembre – une décision qu’elle avait déjà prise avant de quitter l’hôpital.

Elle a été blessée par des commentaires sur les réseaux sociaux critiquant sa décision de ne pas se faire vacciner plus tôt.

“J’ai fait ce que je pensais être le mieux pour moi”, a déclaré Lisa au Post. “Même si vous n’êtes pas d’accord avec moi sur le fait que je n’ai pas reçu le vaccin plus tôt, vous ne dites pas :” Je parie que vous auriez aimé recevoir le vaccin pour que votre mari ne soit pas mort. “”

Elle a ajouté : « Nous voulions nous assurer [the vaccine] était en sécurité.

Elle prévoit de terminer la maison que le couple était en train de remodeler en l’honneur de son mari. C’est ce qu’il aurait voulu qu’elle fasse, dit-elle.

“C’était le rêve de Ron”, a déclaré Lisa au Post.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !