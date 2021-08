Une femme intente une action en justice contre la quantité excessive de fraises dans les pop-tarts de Kellogg

Une femme a déposé une nouvelle plainte contre Kellog’s pour avoir prétendument induit les consommateurs en erreur sur la quantité de fraises utilisée dans ses Pop-Tarts aux fraises givrées. La poursuite a été déposée par la plaignante principale Anita Harris et est décrite en détail dans un rapport de TopClassActions.com. Il affirme que Kellogg’s est coupable de « représentation négligente, de fraude et d’enrichissement sans cause », et cite certaines lois spécifiques que Harris pense que l’entreprise viole également.

Le procès accuse Kellogg’s d’avoir “exagéré la quantité de fraises dans les Pop-Tarts aux fraises givrées dans les promotions en ligne et sur l’emballage du produit… pour le goût, sans leur valeur nutritionnelle.” Harris soutient que cela viole la loi de l’Illinois sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, qui exige que les fabricants identifient et décrivent “la nature fondamentale de l’aliment ou ses propriétés ou ingrédients caractéristiques” dans les publicités.

“Sur la base d’une estimation quantitative et d’une analyse de la garniture, il semble ou peut même contenir plus de fruits autres que des fraises que d’ingrédients à base de fraises”, indique le procès de Harris. Le demandeur principal demande un procès devant jury, des dommages-intérêts pécuniaires et des dommages-intérêts punitifs et/ou statutaires. Le procès complet est devant le tribunal de district des États-Unis pour la division sud du district de l’Illinois à East St. Louis et s’intitule Harris v. Kellogg Sales Company, affaire n° 3:21-cv-01040, pour les personnes intéressées.

Le cas de Harris est loin d’être le premier du genre. Les poursuites contre les grandes marques et les fabricants pour des publicités trompeuses ou des explications inadéquates de leurs produits remontent à des années, et certaines ont été couronnées de succès. En fait, Harris n’est même pas la première personne à poursuivre Kellogg’s pour les Pop-Tarts aux fraises givrées en particulier.

Un homme du nom de Kelvin Brown a déposé une plainte très similaire l’année dernière, affirmant que les images de fraises fraîches utilisées dans les publicités Pop-Tart étaient trompeuses. Son procès disait: “Les consommateurs ne s’attendent pas à ce qu’un aliment étiqueté avec le terme non qualifié” fraise “contienne des ingrédients de remplissage de fruits autres que la fraise, et certainement pas des poires et des pommes, comme indiqué au dos de la liste des ingrédients de la boîte.”

D’autres poursuites ont ciblé Bagel Bites pour ne pas avoir communiqué le nombre d’ingrédients artificiels qu’ils contiennent ou “Hawaiian Rolls” pour ne pas avoir déclaré qu’ils sont fabriqués en dehors d’Hawaï, pour ne citer que quelques exemples. Jusqu’à présent, Kellogg’s n’a pas répondu publiquement au procès de Harris. On ne sait pas quand l’affaire avancera et ce qu’un juge ordonnera ensuite.