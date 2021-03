Une femme l’accuse de s’embrasser involontairement et fournit une photo de l’incident ⋆ .

Le gouverneur Andrew Cuomo (D., NY) assiste à un événement dans le Bronx, NY, le 26 mars 2021.

(Carlo Allegri / .)

Une autre femme a accusé le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, de l’avoir embrassée sans son consentement, détaillant l’allégation et fournissant une photographie de l’incident lors d’une conférence de presse lundi.

Sherry Vill de Grèce, NY, a déclaré que Cuomo l’avait embrassée lors de sa visite chez elle en 2017 après qu’elle avait été endommagée par une inondation. Vill et son avocat, Gloria Allred, ont déclaré qu’ils prévoyaient d’informer le procureur général de l’État Letitia James de l’allégation.

Allred a déclaré que Cuomo « a soudainement saisi [Vill’s] visage et l’ont embrassée devant sa maison »lors de la visite. Selon Vill, qui est marié, le gouverneur lui a dit «tu es belle».

«Je me sentais embarrassé et bizarre… je sentais qu’il venait vers moi dans ma propre maison», a déclaré Vill. «Je connais la différence entre un geste innocent et un geste sexuel.»

Le fils de Vill a pris une vidéo de l’incident et, pendant la conférence de presse, Allred a montré une photo de Cuomo embrassant Vill.

Allred montre des photos de la journée dont une prise par son fils. pic.twitter.com/vnTqN72Gl8 – Gwynne Hogan (@GwynneFitz) 29 mars 2021

Vill a ajouté qu’un membre du personnel l’a ensuite invitée à assister à un événement avec le gouverneur, mais n’a invité aucun autre membre de sa famille.

Vill a fait ses allégations après que huit autres femmes aient accusé Cuomo de harcèlement sexuel. Cuomo a nié avoir touché une femme de manière inappropriée, bien qu’il se soit excusé pour des remarques qui «mettaient les gens mal à l’aise».

La première femme à détailler les allégations contre Cuomo, l’ancienne aide Lindsey Boylan, a accusé le gouverneur de l’avoir embrassée sur les lèvres sans son consentement. Une femme non identifiée a allégué que Cuomo l’avait pelotée sous son chemisier dans le manoir exécutif, tandis que l’actuelle assistante de Cuomo, Alyssa McGrath, a déclaré que la femme non identifiée lui avait décrit l’incident présumé.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.