Une femme lave la couette en sueur préférée de son mari et le résultat est sombre ⋆ .

Vicki a filmé les résultats du lavage en bande de la couette de son mari (Photo: @ danielsclan / Tiktok)

Laver les vêtements, les draps et les couvertures sales est souvent au bas de notre liste de «choses à faire préférées».

Parfois, les taches ne bougent pas et le lavage rapide peut devenir un sport olympique.

D’autres fois, la corvée offre des résultats désagréables et c’est ce qui s’est passé pour l’utilisateur de TikTok Vicki Daniels.

Sur sa page @danielsclan, Vicki partage une gamme d’inspiration DIY, mais c’est l’une de ses dernières vidéos de nettoyage qui attire l’attention virale.

Dans un clip qui a maintenant été visionné plus de 2,5 millions de fois, Vicki montre aux téléspectateurs comment elle a lavé la couette préférée de son mari.

Et les résultats étaient sombres.

Vicki remplit d’abord un bain de détergent liquide, de bicarbonate de soude Borax et Arm and Hammer.

Vicki a expliqué que la machine à laver ne la nettoie pas assez (Photo: @ danielsclan / Tiktok)

Elle sous-tend ensuite la vidéo pour expliquer que son mari transpire beaucoup et que la machine à laver ne la nettoie pas assez.

Ensuite, elle déplace la couette autour du mélange de nettoyage avec une cuillère en bois.

Très rapidement, l’eau passe d’une couleur claire à une couleur gris / marron trouble.

L’eau a pris une couleur brun foncé / gris (Photo: @ danielsclan / Tiktok)

Dans une vidéo de la deuxième partie, Vicki lave la couette une deuxième fois. Elle explique ensuite dans les commentaires qu’elle a trempé la couette jusqu’à ce que l’eau soit claire et qu’elle “ la mette sous la douche et la rince très bien ”.

Ensuite, elle l’a pressé, l’a mis dans la laveuse et l’a suspendu pour sécher.

Enfin, ce qui était autrefois une couverture brune est maintenant une couette d’un blanc immaculé.

Les téléspectateurs ont exprimé leur admiration devant les capacités de nettoyage de Vicki sous les deux vidéos.

“ La couverture pèse 10 livres de moins après cela ”, a plaisanté un spectateur.

Un autre a déclaré: “ Merci fille d’avoir fait cela, il en avait besoin. ”

«La couverture a changé de couleur», a plaisanté un commentateur choqué.

D’autres l’ont félicitée pour son respect envers son mari.

«Merci de ne pas avoir été impoli à propos de lui qui transpirait beaucoup. Mon frère transpire beaucoup et ma belle-sœur fait toujours des blagues grossières », a écrit un spectateur reconnaissant.

Ce à quoi Vicki a répondu: “ C’est un homme très occupé et travailleur! Je lui suis reconnaissant. Pas de blagues ici! Et il se douche deux fois par jour.

