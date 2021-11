Une femme limogée par son mari après avoir trouvé ses reçus sexuels récompensés de 15 000 £

Stephen Ramsay a limogé sa femme Nicole (Photo: Facebook)

Un homme d’affaires qui a licencié sa femme enceinte après avoir trouvé ses reçus pour « divertissements pour adultes » a été condamné à lui payer plus de 15 000 £.

Stephen Ramsay, 40 ans, a été confronté à sa femme Nicole, 33 ans, qu’il employait en tant que responsable administratif et secrétaire de la société, lorsqu’elle a découvert qu’il avait dépensé 500 £ en services en ligne classés X.

Le couple a accepté de se séparer par la suite, mais le lendemain, Mme Ramsay – qui était enceinte de 31 semaines de leur quatrième enfant – s’est réveillée pour découvrir que son mari avait pris la clé de sa maison et envoyé des messages « pleins d’abus ».

L’un d’eux a dit : « Vous n’êtes pas nécessaire, pas comme si vous aviez fait quoi que ce soit de toute façon… Pourquoi travaillez-vous toujours ? Je préfère fermer mes affaires que de vous donner quoi que ce soit d’eux.

Un tribunal du travail de l’est de Londres a appris que Mme Ramsay avait commencé à travailler pour l’entreprise d’entretien des pelouses de son mari à Southend-on-Sea, Essex, en août 2015.

Cependant, sa carte de carburant et son téléphone professionnel ont été coupés après qu’elle l’a interrogé sur les trois reçus en septembre 2019.

Elle a continué à répondre aux appels téléphoniques de l’entreprise de manière professionnelle, mais a ensuite reçu des messages plus « agressifs et inappropriés » de M. Ramsay au sujet de la rupture du mariage.

Le tribunal a entendu qu’ils étaient « menaçants et abusifs ».

Après avoir demandé à sa femme quand elle commencerait son congé de maternité, le tribunal a entendu M. Ramsay dire à sa femme: « Vous pouvez trouver un nouvel emploi pour commencer à la fin de votre congé ».

Il a quitté la famille une semaine après qu’ils ont accepté de se séparer et le contrat de Mme Ramsay a été résilié un jour plus tard à son insu ou sans son consentement.

Elle a engagé une procédure de divorce en octobre de la même année.

Le tribunal a appris que le stress de la situation et le stade avancé de sa grossesse lui avaient causé des problèmes médicaux.

M. Ramsay a continué à la payer pendant son congé de maternité mais a réduit son salaire mensuel de 1 500 £ à 1 250 £.

Le tribunal a entendu que d’autres déductions avaient été faites jusqu’à la fin de son congé de maternité, totalisant plus de 10 000 £.

Mme Ramsay s’est vu octroyer 10 568 £ pour retenues non autorisées sur salaire et 5 000 £ en indemnisation pour « atteinte aux sentiments » dans le cadre de sa plainte pour discrimination directe par mariage.

Ses autres allégations de discrimination et de victimisation liées à la grossesse ont été rejetées.

