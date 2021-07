Une femme meurt dans une inondation éclair au Grand Canyon 10z viral

Les talibans continuent de manœuvrer, de combattre et de prendre le contrôle de l’espace militaire, démographique et territorial. Par le colonel Ronnie Rajkumar L’offensive des talibans se poursuit inexorablement vers un effondrement presque inévitable de la République islamique d’Afghanistan alors que district après district tombe sous le contrôle des talibans. L’ANDSF a perdu la cohésion […] More