Une femme meurt d’un accident vasculaire cérébral rare après le jab d’AstraZeneca alors que les médecins ont dit d’être vigilants ⋆ .

Les experts ont déclaré que les chances de souffrir d’un caillot étaient très faibles (Photo: .)

Les médecins ont été invités à rechercher les signes d’accident vasculaire cérébral chez les patients recevant le vaccin AstraZeneca après le décès d’une femme et deux hospitalisations.

Deux femmes dans la trentaine et un homme dans la quarantaine ont souffert de caillots dans leurs grosses artères, entraînant un accident vasculaire cérébral ischémique, après avoir reçu le vaccin.

Des experts des hôpitaux de l’University College London (UCL) NHS Foundation Trust et d’autres organisations ont déclaré que le personnel du NHS doit surveiller les patients présentant des signes d’AVC ischémique dans un délai d’un mois après avoir reçu le vaccin.

L’équipe a souligné que les risques de subir un accident vasculaire cérébral étaient très rares et qu’ils étaient plus fréquents chez les personnes qui attrapent Covid-19.

Un accident vasculaire cérébral ischémique est le type d’accident vasculaire cérébral le plus courant et est causé lorsqu’un caillot bloque les artères et arrête le flux sanguin vers le cerveau.

Tout patient souffrant d’un accident vasculaire cérébral doit être “ évalué d’urgence ” pour un syndrome très rare appelé thrombose et thrombocytopénie induites par le vaccin (VITT), ont déclaré des experts.

La condition doit être rapidement diagnostiquée et gérée par une équipe qui peut rapidement donner aux patients les médicaments nécessaires, ont-ils déclaré.

Une femme asiatique de 35 ans décédée avait commencé à présenter des symptômes six jours après avoir reçu son vaccin.

Les experts ont souligné qu’il était très rare de subir un accident vasculaire cérébral après avoir reçu le jab (Photo: .)

Elle a souffert d’un mal de tête intermittent sur le côté droit et autour des yeux. Cinq jours plus tard, elle s’est réveillée somnolente et avec une faiblesse au visage, au bras et à la jambe.

Elle a subi une chirurgie cérébrale pour réduire la pression dans son crâne parallèlement à d’autres traitements, mais elle est décédée plus tard.

La deuxième patiente, une femme blanche âgée de 37 ans, a commencé à souffrir de maux de tête, de confusion, de faiblesse dans le bras gauche et de perte de vision du côté gauche 12 jours après son injection. Elle a eu plusieurs traitements et a survécu.

Le troisième patient, un homme asiatique de 43 ans, a été admis à l’hôpital avec des difficultés à parler et à comprendre la langue trois semaines après avoir reçu son vaccin. Il a reçu une transfusion de plaquettes et de plasma ainsi qu’un autre traitement et est actuellement stable.

Il y a eu 309 cas de thrombose majeure avec une faible numération plaquettaire suggérant un VITT à partir de plus de 30 millions de doses du vaccin AstraZeneca administrées, ont déclaré des experts.

Cela signifie que le nombre de personnes qui souffrent de tels caillots après avoir reçu un vaccin est extrêmement faible – environ une pour 100 000 doses.

Les médecins britanniques ont déjà été déconseillés d’administrer le vaccin AstraZeneca à toute personne de moins de 40 ans, en raison des inquiétudes concernant les liens avec des caillots sanguins ultra-rares.

Les personnes âgées de 30 ans et plus peuvent désormais réserver pour leurs vaccins et se verront proposer un vaccin alternatif, tel que Pfizer ou Moderna.

David Werring, professeur de neurologie clinique à l’UCL et auteur principal du rapport, a déclaré: “ Notre étude montre que l’AVC ischémique beaucoup plus courant, dû à une thrombose artérielle bloquant le flux sanguin vers une partie du cerveau, peut également être une caractéristique thrombose induite par le vaccin.

“ Bien sûr, les deux types de thrombose restent extrêmement rares, mais les médecins doivent être vigilants si les patients présentent des symptômes typiques d’AVC (par exemple, faiblesse du visage, des bras ou des jambes, ou troubles de l’élocution) dus à une artère bloquée à tout moment entre le quatrième et le 28ème jour. post-vaccination. »

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a déclaré qu’elle continuait de surveiller le vaccin, mais a souligné qu’aucun médicament ou vaccin efficace n’était sans risque.

Chef de la direction, le Dr June Raine: “ Comme pour tout effet indésirable grave suspecté, nous évaluerons les rapports de ces caillots sanguins extrêmement rares survenant en même temps que de faibles taux de plaquettes et procéderons à un suivi complet. ”

“Ces types spécifiques de caillots sanguins à faible taux de plaquettes rapportés après le vaccin Covid-19 AstraZeneca restent extrêmement rares et peu susceptibles de se produire”, a-t-elle ajouté.

“Notre avis reste que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques pour la majorité des gens.”

