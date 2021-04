Une femme mutilée à mort par deux chiens était l’arrière grand-mère Lucille Downer, 85 ans | UK | Nouvelles

La femme, nommée hier par la police sous le nom de Lucille Downer, a subi de multiples blessures lors de l’incident «horrible» du Vendredi saint vers 15h20 au domicile de Rowley Regis, dans les West Midlands. Les proches de la femme, qui vivent à proximité, ont essayé d’aider et le propriétaire des chiens a pu les ramener dans son jardin, mais elle a été déclarée morte plus tard sur les lieux. Une ambulance aérienne avait atterri dans un parc voisin.

Elle y aurait vécu seule.

Hier, sa famille a déclaré dans un communiqué: «Lucille était une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère qui a passé ses années de travail comme cuisinière au Bromford House Care Home à West Bromwich.

« Lucille est née en Jamaïque et a émigré au Royaume-Uni au début de la vingtaine. Depuis son arrivée au Royaume-Uni, Rowley Regis a toujours été sa maison et sa famille lui manquera beaucoup. »

Les voisins, qui ont signalé l’attaque à la police, ont déclaré que les animaux la traînaient dans le jardin par le cou.

Samedi matin, des hommages floraux ont été laissés sur la route de la victime, l’un d’eux affichant le message «RIP Nan».

La propriété est restée bouclée et une grande camionnette de police a été garée devant la maison.

Une voisine qui ne voulait pas être nommée a déclaré: «Je sais que c’est une vieille dame comme moi et je sais qu’elle s’appelle Lucille.

«C’est tellement horrible que je me sens si mal à propos de tout ça.»

D’autres voisins ont déclaré avoir déjà vu les chiens se faire promener et «ils semblaient bien se comporter».

Le surintendant Phil Asquith de la police des West Midlands a déclaré lors d’une conférence de presse hier: «Les voisins ont appelé pour signaler qu’une femme de 85 ans avait été attaquée par des chiens d’une propriété voisine.

«Nos agents sont venus, à ce moment-là, les chiens sont revenus par un trou dans la clôture jusqu’à la propriété adjacente et, malheureusement, malgré les meilleurs efforts des professionnels de la santé, cette dame est décédée sur les lieux.»

Les chiens ont été tranquillisés et transportés vers des chenils sécurisés où ils sont actuellement restés hier en attendant des tests ADN pour déterminer leurs races.

M. Asquith a ajouté: «Heureusement, ces types d’incidents sont rares. Cela ne présentait aucune menace plus large pour le public. C’était un trou dans les locaux adjacents, donc ils ne couraient pas dans les rues.

«Il a été confiné et l’homme de 43 ans qui possédait ces chiens a été arrêté hier. Il a ensuite été libéré sous caution pour des enquêtes complémentaires pendant que nous entreprenons une autopsie médico-légale pour déterminer la cause du décès et déterminer la race des chiens impliqués.

«C’étaient deux gros chiens.

«Les échantillons d’ADN doivent être prélevés pour déterminer la race spécifique en vertu de la loi sur les chiens dangereux (pour voir si) ce sont des races spécifiques qui sont interdites – et je ne peux pas spéculer sur le fait que ce sont des chiens interdits ou non.»

Il n’a pas fait de commentaires sur des blessures spécifiques, mais a ajouté: « Les chiens auront malheureusement mené une attaque assez soutenue, donc il y a eu de multiples blessures, principalement causées par le retard à entrer dans le jardin. »